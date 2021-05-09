Стамбул хотят лишить финала Лиги Чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант с переносом финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию, сообщает The Telegraph.

По информации источника, европейская организация рассматривает предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о переносе матча на лондонский стадион «Уэмбли».

Однако такое позднее изменение места проведения матча может вызвать негативную реакцию со стороны турецкой федерации футбола и может создать серьезные проблемы международным телевизионным компаниям. При этом, стоит отметить, что Великобритания предложила провести финал турнира у себя из-за попадания Турции в коронавирусный «красный список».

В Лиге чемпионов состоится «английский» финал — за трофей сразятся «Манчестер Сити» и лондонский «Челси».

| 2021-05-09T18:47:33+04:00 9 мая 2021, 20:11|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss