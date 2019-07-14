Стало известно, кто виновен в утечке документов британского посла в США

Издание The Sunday Times сообщает, что Скотленд-Ярду удалось установить личность человека, виновного в утечке в СМИ дипломатических документов британского посла в США Кима Дэррока.

В телеграммах посол критиковал американского лидера Донаьда Трампа напоминает газета. По данным источника в правительстве, британская полиция задействует всю мощь государства для расследования данного инцидента.

«Они думают, что знают, кто ответственен за утечку. Теперь необходимо выстроить дело, которое будет рассматриваться в суде. Это был человек, имевший доступ к историческим файлам», — рассказал собеседник.

Кроме того, было установлено, что в деле не замешаны хакеры иностранного государства, пишет издание.

Напомним, что ранее Трамп назвал Дэррока«очень глупым парнем, которого Лондон навязал Вашингтону». На фоне скандала с утечкой данных 10 июля британский посол объявил об уходе в оставку.