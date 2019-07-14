Стало известно, кто виновен в утечке документов британского посла в США

Издание The Sunday Times сообщает, что Скотленд-Ярду удалось установить личность человека, виновного в утечке в СМИ дипломатических документов британского посла в США Кима Дэррока.

В телеграммах посол критиковал американского лидера Донаьда Трампа напоминает газета. По данным источника в правительстве, британская полиция задействует всю мощь государства для расследования данного инцидента.

Кроме того, было установлено, что в деле не замешаны хакеры иностранного государства, пишет издание.

Напомним, что ранее Трамп назвал Дэррока«очень глупым парнем, которого Лондон навязал Вашингтону». На фоне скандала с утечкой данных 10 июля британский посол объявил об уходе в оставку.

| 2019-07-14T10:24:40+00:00 14 июля 2019, 11:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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