Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение-2022» представит победитель второго сезона вокального проекта Səs Azərbaycan Надир Рустамли. Об этом объявили в утреннем эфире канала ITV, являющегося официальным вещателем конкурса на территории Азербайджана.

Исполнитель Надир Рустамли на днях стал победителем азербайджанской лицензионной адаптации всемирно известного проекта The Voice — Səs Azərbaycan. Певец был в команде победителя международного песенного конкурса «Евровидение 2011» Эльдара Гасымова.

Надир Рустамли родился в 1999 году в городе Сальян и с детства занимался музыкой. Он является выпускником Азербайджанского университета туризма и менеджмента. В 2019 году Рустамли представлял нашу страну на международном конкурсе студенческой песни Youthvision, где занял 2-е место среди участников из 21 страны.