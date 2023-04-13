Агенты ФБР арестовали 21-летнего национального гвардейца, который, по мнению следователей, связан с утечкой секретных документов разведки США. Ранее в его доме был проведен обыск, сообщает New York Times.

Как утверждает следствие, сотрудник разведывательного подразделения Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс связан с онлайн-группой, куда якобы «утекли» секретные документы. Впервые названный New York Times Джеком Тейшейрой, подозреваемый курировал на платформе Discord онлайн-сообщество под названием Thug Shaker Central, где от 20 до 30 человек, в основном молодые мужчины, объединились из-за «общей любви к оружию, расистским мемам и видеоиграм».

В заявлении бюро говорится, что агенты осуществили «санкционированную правоохранительную деятельность» в жилом доме в Норт-Дайтон, Массачусетс.

«Официальный представитель США подтверждает, что ФБР арестовало летчика Тейшейру», — говорится в сообщении. (Газета.Ру)