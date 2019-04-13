США продолжат изолировать Мадуро

США планируют вместе с иностранными союзниками и партнерами усиливать изоляцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает ТАСС.

Он выступил в столице Чили Сантьяго с программной речью, в которой очертил политику нынешней американской администрации в отношении Латинской Америки. Прямая трансляция выступления велась на сайте Госдепартамента.

«Не заблуждайтесь: США продолжат изолировать Мадуро вместе со всеми партнерами по коалиции. К настоящему времени США аннулировали визы у 718 подельников Мадуро, а также ввели санкции в отношении более чем 150 организаций [Венесуэлы]», — сказал Помпео. Под коалицией он имел в виду 54 страны, включая США, которые призывают Мадуро сойти с политической сцены в Каракасе.

Помпео напомнил, что лишь несколькими часами ранее власти США в очередной раз ужесточили санкции в отношении властей Венесуэлы и ее нефтяного сектора.