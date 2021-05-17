США продолжат переговоры с участниками конфликта на Ближнем Востоке

Власти Соединенных Штатов продолжат вести переговоры с Израилем, Палестиной и своими партнерами в регионе для урегулирования ближневосточного конфликта. Об этом заявил президент США Джо Байден в обнародованном в воскресенье Белым домом видеовыступлении по случаю праздника Рамазан.

«Моя администрация намерена продолжать взаимодействие с палестинцами, израильтянами и другими региональными партнерами для достижения стабильного периода спокойствия», — отметил глава государства. Он подчеркнул, что жители Израиля и Палестины в равной степени заслуживают жить в безопасности и защищенности. (ТАСС)

| 2021-05-17T01:36:57+04:00 17 мая 2021, 09:14|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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