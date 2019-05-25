США призвали Туркменистан подключиться к азербайджанской трубе

Госдепартамент оценивает подписание в прошлом году Конвенции о статусе Каспийского моря позитивно и призывает Туркменистан воспользоваться достигнутыми договоренностями каспийских государств для подключения к «Южному газовому коридору», что даст стране позитивный толчок для развития, рассказала РИА Новости в кулуарах Каспийского форума заместитель помощника госсекретаря по энергетике Сандра Оудкирк.

«Мы считаем, что соглашение по статусу Каспийского моря – позитивный шаг вперед. Мы считаем, что экспортный коридор с Туркменистаном имеет смысл строить. Они сейчас экспортируют газ в Китай, у них есть потенциал и это будет прекрасно, если они будут связаны с Европой через Азербайджан или другие страны», — сказала она.

Оудкирк считает, что это принесет дополнительную конкуренцию на рынок. «Мы бы хотели, чтобы Туркменистан был способен реализовать все возможные опции. Это решение за Туркменистаном, но, как я ранее заметила в своем выступлении, Туркменистан зависит от одного потребителя, но их экономика может получить более активную поддержку», — заключила Оудкирк.