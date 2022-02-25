«Северный поток-2» уже можно считать похороненным на дне Балтийского моря. Путин принес в жертву своим непонятным амбициям многомиллиардный проект. Не слишком ли это большой удар для экономики России, преимущественно ориентированной на экспорт энергоносителей?

Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) будет заморожен. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщил на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), передает DW.

Глава правительства Германии указал, что попросил Министерство по делам экономики и защиты климата отозвать существующий отчет по анализу надежности снабжения, который готовился Федеральным агентством по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) в Бонне. «Звучит технически, однако это — необходимый шаг в соответствии с административным правом, чтобы не могла воспоследовать сертификация газопровода», — отметил он. Без этой сертификации «Северный поток — 2» не может быть введен в строй.

Профильный департамент Минэкономики ФРГ даст новую оценку безопасности снабжения с учетом «изменений в последние несколько дней», пояснил канцлер. «На данном этапе важно — помимо первоначальных санкций (в отношении РФ — Ред.) — предотвратить дальнейшую эскалацию и тем самым еще одну катастрофу. На это нацелены все наши дипломатические усилия», — указал Шольц. «В Совете Безопасности ООН вчера ночью мы и другие государства уже дали понять, что действия России не имеют ни малейшей поддержки в мире», — добавил он.

Строительство газопровода СП-2 было завершено еще в сентябре, заявку на его сертификацию рассматривало Федеральное агентство по сетям. В ведомстве предупреждали, что скорый допуск «Северного потока — 2» маловероятен. Против ввода его в эксплуатацию активно выступали Украина и ряд стран Восточной Европы, заявляя, что данный газопровод является инструментом политического влияния России. США считали, что СП-2 усилит зависимость Европы от российского газа.

Но теперь кажется точно, выражаясь образно, труба трубе. А ведь этот газопровод по плану приносил бы бюджету РФ миллиарды в валюте каждый год. И теперь Путин лишил Россию этой возможности. Как он может приносить такие жертвы? Не губительны ли вообще они для его режима? Для его армии, в конце концов, на которую он кажется делает большую ставку?

Своим мнением по этому поводу поделились с # известные зарубежные политологи.

Михаил Гончар, эксперт в области энергетической инфраструктуры, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» (Украина):

— «Северный поток-2» – это не о газовом бизнесе, а об энергетическом оружии и коррупции. Никакой экономической целесообразности в этом проекте нет и не было. Как и в “Турецком потоке” через Черное море. Потому что, если бы целью было получение максимального дохода от экспорта газа в Европу при минимуме затрат, то использовались бы имеющиеся свободные трубопроводные мощности. А они через газотранспортную систему Украины превышают мощности “Северного потока-2” и “Турецкого потока” вместе взятых. Поэтому миллиарды в валюте от экспорта газа Россия могла бы получать и без этих потоков.

Но клептократии Путина и его олигархам из ближнего круга – братьям Ротенбергам и Геннадию Тимченко – нужна была хорошая кормушка. И она была обеспечена через многомиллиардные строительные подряды для “стратегических газопроводов”. Не зря эти мегапроекты назвали откатопроводами. Ведь “Северный поток-2” это не только 1234 км по дну Балтийского моря. Это еще более 3000 км от Ямала до Балтики по территории России. Вот с учетом этого общая стоимость проекта составляет более 40 млрд евро. По минимальной газпромовской норме отката в 22% более 8 млрд евро пошло на путинский “общак” друзей-дзюдоистов через откаты. Из-за низкого качества работ (потому что деньги своровали) трубопроводы, питающие оба “Северных потока”, всплыли с дна морского на поверхность Байдарацкой губы на Ямале.

Целью путинских потоков является обход Украины и Польши, выход напрямую на рынок ЕС. Но вот Евросоюзу как раз “Северный поток-2” не нужен. Ни Европейская Комиссия, ни Европейский Парламент никогда не поддерживали этот проект. А теперь их скептицизм дополняется тем, что Россия злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке газа в ЕС, в чем в Брюсселе убедились в последние полгода, когда “Газпром” стал “сушить” европейский рынок газа и цены на споте взлетели до невиданных высот – 2200 долларов США за 1000 куб.м. Конечно, Берлин поддерживал этот проект потому, что две немецкие компании являются партнерами “Газпрома”. Но! Германия вполне может обходиться без него, необходимые объемы газа она получала и может получать и далее по существующим газопроводам через Украину и Польшу.

Агрессивные действия РФ против Украины вызвали негативную реакцию в Германии. Сертификация проекта уже была ранее приостановлена из-за несоответствия компании-оператора немецкому законодательству. “Газпром”, как он полагает, привел все в соответствие, учредив компанию-оператора на территории Германии. Но теперь немецкое правительство остановило сертификацию в принципе. Канцлер Шольц заявил, что последние действия России (признание собственноручно созданных марионеточных режимов в украинском Донбассе) зашли слишком далеко и в такой ситуации проект не может быть одобрен.

Остановка сертификации не означает прекращение проекта в целом, чего добиваются Украина и Польша. Так что, еще предстоит приложить некоторые усилия, чтобы уничтожить этот проект окончательно. Польский премьер Матеуш Моравецки заговорил даже о том, чтобы остановить и “Северный поток-1”, потому что получаемые доходы от экспорта газа Россия использует для войны против соседей.

Чем больше Путин и его камарилья зароют денег где-то в Арктике, Сибири, на Балтике или Черном море (сейчас они начинают осваивать новую кормушку – Сила Сибири-2 в Китай), тем меньше они потратят на военные авантюры против Украины, а также в Европе, на Южном Кавказе, Ближнем Востоке или Африке. И тем быстрее наступит конец преступного режима.

Владислав Иноземцев, политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук, социолог (Россия):

— Да, похоже, что судьба СП-2 стала сейчас гораздо более проблематичной. Единственно, я бы отметил, что вряд ли стоит ставить точку в этом процессе уже сейчас, потому что германский регулятор только приостановил сертификацию. Впереди еще много лет, они могут снова начать ее. Поэтому давайте не будем сейчас говорить, что этот проект окончательно закрыт. Но в любом случае я бы сказал следующее – для России он был важен в первую очередь политически, с точки зрения прекращения транзита через Украину. Сейчас это невозможно. Но это не означает, что российский газ станет меньше поставляться в Европу. Он все равно будет поставляться – по украинскому коридору. В этом отношении убытков серьезных Россия не понесет.

Речь идет только о том, что под воду уложены трубы, которые обошлись приблизительно в 12 млрд евро. Это, конечно, большая печаль, но надо иметь в виду два обстоятельства. С одной стороны, это уже прошлые расходы, то есть они уже осуществлены. И их придется скорее всего списать. С другой стороны, подрядчиками Газпрома в этой операции были в основном околокремлевские компании и лица, поэтому я думаю, СП-2 был важен в первую очередь как огромный отмывочный проект, на котором все друзья Путина уже заработали всё что могли и не могли. Поэтому закрытие этого проекта позволит в конце концов списать эти средства, не заботясь об их окупаемости, которая и так была бы весьма сомнительной.

В общем и целом, я думаю, что Россия вполне может забыть об этом проекте и никакой катастрофы из-за этого не произойдет на самом деле. А вопрос о том, губительна ли потеря этого проекта для режима Путина, вообще смешон, потому что, допустим, за прошлый год неожиданные, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ составили приблизительно 4 триллиона рублей, это около 55 млрд долларов.

То есть, за фактически один квартал бюджет неожиданно, только за счет колебания цен, получил деньги, которые он за 6 лет закопал в СП-2. Поэтому никакого трагизма в этом отношении, ничего критичного здесь нет и не было.