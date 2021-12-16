Подключение иранской электросети к России через Азербайджан имеет важное значение для укрепления трехсторонних связей, заявил министр энергетики Ирана Али-Акбар Мехрабиан на онлайн-встрече со своим азербайджанским коллегой Пярвизом Шахбазовым.

По словам иранского министра, реализация этого плана позволит управлять спросом на электроэнергию в периоды пикового потребления трех стран и компенсировать дефицит энергии. «Мы готовы провести трехстороннюю встречу между министрами Ирана, Азербайджана и России. Иран приветствует развитие и обмен электроэнергией трех стран», — отметил он.

Мехрабиан предложил установку турбин на электростанциях, построенных совместно Ираном и Азербайджаном:

«Таким образом, будет производиться электроэнергия в значительном объеме, что принесет доход обеим странам. Иран входит в число стран, владеющих технологией строительства современных электростанций и турбин с КПД более 60%; такие турбины в настоящее время экспортируются в другие страны, в том числе в Россию».

О том, что страны приступили к разработке технико-экономического обоснования проекта, министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов говорил в октябре текущего года. Также известно, что несмотря на все политические перипетии, процесс координации энергосистем трех стран продолжается, и даже выбрана консалтинговая компания, которая начала подготовку ТЭО проекта, соглашение о котором подписано компаниями «ТАВАНИР», «Азерэнержи», «СО ЕЭС» и «Россети».

Подобный формат интеграции важен для сторон, поскольку усиливает их экономическую связь и ускоряет развитие. По мнению руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, единая энергетическая система представляет безусловную выгоду для всех сторон обсуждаемого проекта, причем, в случае с Ираном эта выгода принципиальная.

По словам экономиста, объединение энергосети страхует эту страну от возможных проблем в местной энергосистеме, а это, в свою очередь, гарантия от рисков, с которыми могут столкнуться в своем развитии приоритетные отрасли экономики ИРИ:

«Свой интерес в этом проекте имеет Россия, которая получит возможность продавать излишки электроэнергии, — говорит аналитик в беседе с #. – Что же касается Азербайджана, поставки из соседних стран, безусловно, поспособствуют устойчивости энергетической системы страны. При этом на фундаменте такого энергомоста будет выстраиваться политика сближения и сотрудничества в русле максимального использования имеющегося потенциала взаимодействия трех стран».

К этому стоит добавить, что проект объединения энергосистем Азербайджана, Ирана и России рассматривается уже не первый год, а опыт подобного взаимодействия уже имеется. В свое время «Газпром» доставлял голубое топливо в Иран на основании своповых поставок по схеме замещения, используя азербайджанские газовые хранилища. Примером сотрудничества в энергетической сфере можно привести и недавнюю договоренность о своповых поставках газа из Туркмении в Азербайджан через Иран. Планируется, что Туркмения будет поставлять до полутора млрд кубометров газа в Азербайджан через территорию ИРИ.

По оценкам депутата ММ, эксперта Вугара Байрамова, соглашение может послужить основой для диверсификации экспорта энергоносителей из Туркменистана, пока еще привязанного к узкому спектру направлений для поставок. Иран запустит новый вектор взаимодействия в северном направлении, что важно для нашего южного соседа ввиду еще действующих санкций. Азербайджану же своп поможет удовлетворить внутренний спрос, расширить ресурсы и увеличить экспортные возможности.