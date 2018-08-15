США оштрафовали Королевский банк Шотландии за кризис 2008 года

Британский банк Royal Bank of Scotland Group (RBS) выплатит 4,9 миллиарда долларов для урегулирования иска властей США из-за его действий по ценным бумагам, которые привели к кризису 2008 года. Об этом заявили в среду в американском минюсте.
Как следует из опубликованного заявления, Royal Bank of Scotland «ввел в заблуждение инвесторов по гарантированию размещения ценных бумаг и выпуску ценных бумаг, привязанных к ипотечному кредитованию между 2003 и 2005 годом».

В ведомстве сообщили, что штраф стал крупнейшим штрафом в отношении банка за неправомерные действия, которые привели к финансовому кризису.

В минюсте добавили, что банк оспаривает эти обвинения и не согласен, что в его действиях были нарушения.

 

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| 2018-08-15T07:49:09+00:00 15 августа 2018, 08:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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