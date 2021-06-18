События 1-2 марта 2008 года, когда в ходе массовых беспорядков в Ереване погибли люди, не повторятся в ходе предстоящих парламентских выборов в Армении.

Об этом, как пишет «Спутник Армения», и.о. премьера Армении Никол Пашинян сказал в четверг в ходе предвыборных дебатов в эфире Общественного телевидения.

После выборов Пашинян планирует провести митинги на площади в центре Еревана, ранее о возможных «поствыборных событиях» говорил и его основной оппонент – второй президент Армении Роберт Кочарян.

В связи с этим лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян в ходе дебатов поинтересовался у Пашиняна, нет ли угрозы повторения событий 13-летней давности.

И.о. премьера убежден, что этот сценарий исключен. Причин несколько. По его словам, в 2008-м итоги президентских выборов были сфальсифицированы. Теперь же результаты попросту не могут быть подтасованы, и позиция граждан отразится в итогах голосования.

При этом Пашинян заявил о попытках некоторых сил спровоцировать столкновения и гражданскую войну. Граждане Армении, по его мнению, не могут голосовать за эти силы. И.о. премьера Армении уверен, что одержит победу, набрав 60% голосов избирателей.

В свою очередь правоохранительные органы предотвратят любые незаконные процессы и действия участников выборов.

Досрочные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня. В них примут участие 21 партия и 4 блока.