Гачечиладзе начал свою политическую карьеру в 1999 году, став депутатом парламента Грузии. В 1999-2002 годах он был депутатом V созыва парламента Грузии по партийному списку избирательного блока «Союз граждан Грузии».

Вскоре он отделился от большинства и вместе с Давидом Гамкрелидзе создал партию «Новые правые». После выборов в местные органы власти 2002 года Гачечиладзе стал депутатом Тбилисского городского собрания (сакребуло).

В 2003 году он разошелся с однопартийцами по вопросу «революции роз», что привело к его отставке с поста председателя партии.

Гачечиладзе сильно пострадал во время разгона митинга у здания парламента Грузии 7 ноября 2007 года.

На президентских выборах 2008 года он был кандидатом от Объединенной оппозиции на пост президента Грузии. Получил 25,7% голосов. С 7 по 20 июня 2008 года он был депутатом парламента Грузии VII созыва.