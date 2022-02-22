«НАТО и США плохо усвоили урок, который Россия преподала им, признав независимость Южной Осетии и Абхазии».

Как передает РИА Новости, об этом заявил журналистам заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решения по сепаратистским образованиям на территории Украины.

«В 2008 году мне пришлось принять непростое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии (сепаратистские режимы на территории Грузии – ред.). Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей. И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России. Однако усвоили его в НАТО плохо и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса», — сказал он.

Медведев считает, Запад помогал Киеву саботировать Минские соглашения, полностью развязав «руки националистам и слабой власти во главе с нынешним президентом».