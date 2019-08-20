США опровергают, что начали разработку крылатых ракет задолго до выхода из ДРСМД

Вашингтон отвергает претензии России в том, что США начали разработку крылатых ракет наземного базирования задолго до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил во вторник ТАСС официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер.

«Это не так», — сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что испытание США 18 августа ракеты на дальность более 500 км свидетельствует о том, что разработки в этой сфере велись давно. Ранее в оборонном ведомстве США сообщили, что в воскресенье была испытана модификация ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей. До этого, утверждают в Пентагоне, испытания ракет дальностью свыше 500 км не проводились.

«США приостановили выполнение своих обязательств по договору 2 февраля и официально вышли из него 2 августа. После приостановления [выполнения своих] обязательств Пентагон приступил [к разработке] крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет», — отметил Карвер.

«Разработка обычных крылатых ракет наземного базирования находится на раннем этапе тестирования. Для первоначальной оперативной готовности потребуются годы, — сказал Карвер. — США намерены исследовать, развивать и проводить испытания обычных крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет. Пентагон будет тестировать данные системы для определения их способностей и будущего встраивания в архитектуру национальной обороны. Проведенное испытание является подтверждением этого решения». По словам представителя ведомства, запуска бы не произошло, если бы Россия «не нарушала договор и не отказывалась вернуться к его выполнению».