Российский эксперт предложил нанести ракетный удар по лаборатории Лугара в Тбилиси.

Если Грузия откажется допускать российских инспекторов на расположенные на её территории американские биолаборатории, то Россия имеет полное право нанести по ним ракетный удар. Об этом заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

«Грузию надо прямо предупредить: мы требуем допуска наших инспекторов на эти объекты, и если они откажутся, то надо сказать, что мы просто уничтожим эти лаборатории, нанесём по ним удар. В условиях, когда мы проводим операцию на Украине, пара крылатых ракет по Грузии – это будет такая мелочь, что никто в мире, собственно говоря, этого и не заметит. Запад, конечно, как всегда, будет орать. Ну, а чего он будет орать? Зачем создавать биолаборатории, направленные против России? Незачем их создавать!» – сказал Александров агентству Regnum.

6 марта Минобороны РФ опубликовало документы, в которых говорится, что в Украине якобы создавалось биологическое оружие. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что 24 февраля в полтавских и харьковских лабораториях были экстренно уничтожены возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

Сообщество выпускников биофака МГУ распространило в Фейсбуке пост, в котором потребовало от ряда российских прокремлевских СМИ прекратить «лживую пропаганду, основанную на дезинформации и ненависти».

На этом фоне российские СМИ возобновили дезинформационную кампанию против тбилисской лаборатории Лугара, передает «Эхо Кавказа». В статьях, в частности, говорится о том, что африканская чума свиней, которая циркулирует с 2007 года, была выведена в лаборатории в Грузии. Об этом 7 марта заявили и в Минобороны России.

Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.

В 2020 году в КГБ самопровозглашенной «Республики Южная Осетия» заявили, что задержанный ими гражданин Грузии искал летучих мышей для тбилисской лаборатории Лугара. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе тогда сказал, что подобные заявления – ложь и провокация.

«Пара крылатых ракет по Тбилиси» — вот о чем говорит эксперт из МГИМО. Что это за риторика? Призыв к еще одной войне? И почему опять поднимается тысячу раз опровергнутая версия о «страшных биоэкспериментах»? Значит кому-то в Москве требуется припугнуть Грузию? Или что это?

Своим мнением по этому поводу поделился с # Вахтанг Маисая, доктор политических и военных наук, профессор (Тбилиси):

— Эта тема сейчас муссируется в промосковских медиа с целью информационно-психологического давления. Это продолжение психологической войны и фактически военной угрозы Грузии. Потому что вот этот, я бы сказал, недоумок из МГИМО фактически выразил позицию МИД РФ. Ведь центр, где он работает, является частью внешнеполитического ведомства России, и все такие материалы и исследования проходят корректировку у Лаврова и представителей их Совета безопасности. Поэтому я считаю, что тут мы имеем дело с высказанной угрозой в адрес нашей страны. То есть, российские оккупационные войска, которые устроили настоящую гуманитарную катастрофу посреди Европы, убивают малолетних детей, стариков и женщин, естественно способны пойти и дальше. Я думаю, им не удалось раздобыть «факты» о производстве биологического оружия в Украине, и теперь они хотят как-то использовать эти наработки против Грузии. Как-то надавить на нее, перекинуть обвинения на Грузию. Я бы назвал это всё бредом сивой кобылы.

Недавно в Грозном прошло совещание, на котором Кадыров и Патрушев обсуждали строительство дороги, которая соединит Чечню с Грузией, после чего Патрушев заявил, что в Украине и Грузии есть какие-то мифические биолаборатории. Из этого уже становится понятно, что Кремль утратил всяческое равновесие и теперь хочет как-то отыграться на Грузии в контексте тех неудач и военно-политических поражений, которые он сейчас испытывает в Украине. То есть, грузинская власть и общественность сейчас должны быть предельно начеку, чтобы не дать возможности сорвавшемуся с поводка Кремлю совершить здесь какие-то провокации.