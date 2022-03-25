25 марта примерно в 16.30 российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по территории командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Виннице. Об этом командование ВС ВСУ сообщило в Facebook.

Также о том, что город находится под атакой, информировал глава Винницкой областной государственной (военной) администрации Сергей Борзов. Он призывал жителей областного центра прятаться в укрытия, когда объявлена воздушная тревога.

Часть ракет, выпущенных в город оккупантами, сбила украинская противовоздушная оборона, сообщили в командовании. «Остальные попали в несколько сооружений, нанеся существенные разрушения инфраструктуре. Последствия ракетного удара оккупантов уточняются», – добавили там.

О погибших в результате атаки не сообщается. /gordonua.com/