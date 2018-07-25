США не признают притязаний России на Крым

США отказываются признать притязания Кремля на принадлежащий Украине Крым, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.

Соединенные Штаты призывают Россию положить конец оккупации Крыма, подчеркнул глава Госдепартамента.

Заявление руководителя американской дипломатии прозвучало в преддверии слушаний в сенатском Комитете по международным делам, на которых Помпео ответит на вопросы законодателей о саммите в Хельсинки, а также о встрече Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которая прошла 12 июня в Сингапуре.

Как отмечается в заявлении госсекретаря США, захватив Крым в 2014 году, Россия «стремилась подорвать основы международного принципа, разделяемого демократическими государствами: ни одна страна не может изменять границы другой, применяя силу».