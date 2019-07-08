Спортивной Европе «да», политической и экономической же…

Из стран-участниц европейской Программы Восточного Партнерства только Азербайджан и Беларусь еще не подписали договор с ЕС. А вот, как ни странно, европейские спортивные игры, т.н. «европиады» пока прошли только в двух странах – опять же в Баку и Минске.

Как же понять это? А не получается ли, что эти две страны таким образом выражают свое принципиальное отношение к интеграционной политике ЕС; как говорится, спортивной Европе «да», а вот политической и экономической Европе «нет»…

Как ни странно, другие, более богатые и развитые страны пока что не проявляют особого интереса к новым европейским играм.

Дело, как говорится, понятное: ведь, это есть дополнительные финансовые затраты, и чтобы решиться на это, согласия только одного правительства еще недостаточно, тут требуется поддержка парламента и прочих политических институтов соответствующей страны.

Понятно, что в таких странах, как Азербайджан и Беларусь траектория принятия подобных решений гораздо короче: тут достаточно лишь согласия правительства.

Наверное, и другой вопрос — подписание договора с ЕС, также зависит от настроения и интересов соответствующих правительств: ведь, договор с ЕС есть не какие-то развлекательные спортивные игры, очевидно, что за подписанием соответствующего договора должны последовать конкретные политические и экономические обязательства, возможно, даже конкретные реформы в названных сферах…

Признаться, эту тему мы затронули не случайно. Во-первых, мы также отдаем себе отчет в том, что проведение подобных спортивных мероприятий, как минимум, хорошая реклама для той страны, которая проводит их, но всего лишь реклама – не более.

Во-вторых, на этой неделе ожидается визит председателя Европейского Союза Дональда Туска в Азербайджан. Если в графике главного европейского дипломата не произойдут какие-либо непредвиденные изменения, то визит состоится 9 июля.

Понятно, что цель визита евро-дипломата обсуждение проблем интеграции Азербайджана в Европу. Подписание договора с ЕС в принципе, должно было состояться еще в мае этого года, но по «непонятным причинам», его перенесли на осень, и неизвестно: будет ли он подписан в этом году или нам придется ожидать наступления следующей осени?

Ведь, некоторые политологи и аналитики и по сей день продолжают настаивать на том, что, якобы подписав договор с ЕС мы кроме проблем ничего не получим – по их мнению, обязательно возникнут осложнения в отношениях Москвы и Баку.

Поэтому они предлагают нам вместе этого стать членом российского Евразийского Экономического Союза и заодно «решить» карабахскую проблему…

Мы конечно, не будем останавливаться на подобных «умозаключениях», т.к. они не выдерживают никакой критики. Думается, что на самом деле, у официального Баку нет каких-то особо важных причин для затягивания, и тем паче для отказа от подписания договора с ЕС. Странно, не правда ли?

Выходит, евро-интеграция подходит почти всем народам и государствам, а вот нам почему-то нет.

Интересно, к чему такое искусственно-показное, «ревнивое» отношение к суверенитету или же независимости? Неужели в тексте будущего договора на самом деле, есть пункты, как-то не отвечающие нашим национальным интересам?..

Думается, что таких пунктов нет. Да, наши дипломаты утверждают, что якобы ЕС не поддерживает нашу территориальную целостность. Но опять же, странно получается, не так ли? ЕС поддерживает территориальную целостность Украины, Грузии и Молдовы, а вот, нас почему-то не поддерживает!..

Нам лично кажется, что это просто очередная отговорка некоторых дипломатов. Кроме того, опять же непонятно: кого же следует винить в этом?

Разве непонятно, что, если ЕС не поддерживает территориальную целостность нашей страны, в этом в первую очередь следует винить именно наших дипломатов-послов и прочих, часть которых больше занята частным обогащением, нежели дипломатией…

Разве не примечательно, что страны, подписавшие договор с ЕС, не жалуются, наоборот, уже говорят о конкретных политических и экономических дивидендах. И все это происходит на фоне фактического бездействия и глухой тишины в плоскости российского ЕАЭС, который из себя кроме слов и пустых обещаний ничего не представляет. И что-то нам подсказывает, что так оно будет и впредь. Как говорится, мертворожденные не оживают – ведь, понятно, что Владимир Путин вовсе не Иисус Христос, а ЕАЭС не Лазарь…