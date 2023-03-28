Интервью # с украинским политологом Ринатом Ковбасюком:

— Многие эксперты выражают скепсис относительно того, что Украина сможет к весне-лету текущего года получить обещанные Западом вооружения. Что вы думаете по этому поводу?

— Вооружение и так поступает, другое дело насколько оно покрывает необходимые потребности Украины. Пока что в многочисленных телесюжетах мы видим, что украинские военные жалуются на нехватку боеприпасов и им приходится постоянно экономить, поэтому можем сделать небольшой вывод, что ситуация пока остаётся не самой лучшей, но она и явно не худшая, так как все же даже в самых горячих участках фронта украинские военные держат ситуацию под контролем.

Надо учесть, что сама Украина располагает значительным военно-техническим потенциалом, сейчас уже «Укроборонпром» начал собственное производство необходимых боеприпасов за границей, поэтому точно можно сказать, что скорее всего фронт наши войска удержат, а вот хватит ли сил на контрнаступление — в этом и правда есть определённый скепсис, хотя ВСУ не раз уже удивляли нас всех благодаря грамотным и часто героическим действиям.

Другое дело, что бюрократическая система Запада иногда действует очень медленно и может и правда не успеть поставить нужное Украине вооружение, ну здесь надо понимать, что и противник с каждым днем становится слабее, показательны его действия под Бахмутом, который российские войска уже не могут взять более чем полгода. Как указывает Генштаб ВСУ, противник достиг уже кульминации в наступлении и вряд ли возьмёт город, хотя даже взятие Бахмута ничего собственно кардинально не поменяет на данном участке фронта и, тем более, не повлияет на общую картину военных действий.

Надо понимать, что у Украины нет выбора, если Запад нам не поможет, нам вряд ли кто готов помочь в таких масштабах, ведь война это не только вооружение, страны ЕС, США и Канада взяли на себя и экономический блок по украинскому вопросу, благодаря чему украинская бюджетная система остаётся на плаву, хотя напомню, что Украина потеряла 30% ВВП и в тоже время тратит большие деньги на ведение войны, поэтому мы должны более комплексно оценивать ситуацию в вашем вопросе.

Нельзя, кстати, не отметить, что Азербайджан, хотя и не является большой экономической державой, уже тоже не раз отправлял гуманитарные грузы в Украину, чем тоже способствует экономической стабилизации нашей финансовой системы в условиях глубокого кризиса. Каждый вклад важен, независимо от того, помогают ли страны оружием или оказывают гуманитарную помощь, все это способствует тому, что Украина устоит и, рано или поздно, победа будет за нами.

— В последнее время заметно усиление внимания Франции к Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон даже назначил спецпосланника по вопросам помощи и восстановления Украины, а в начале апреля запланирован визит Макрона в Китай для переговоров по поводу украинского кризиса. С чем на ваш взгляд связано подобное внимание Парижа?

— Не могу сказать, что украинский вопрос был приоритетным во французской внешней политике, но только в последнее время, с началом военных действий, украинская тема стала главной во внешней политике стран ЕС. Франция с самого начала войны заняла одну из главных ролей практически во всех аспектах, так что, мы скорее можем говорить не об усилении, а о переосмыслении роли Украины в мире во французском политикуме, часть которого, как известно, долгое время питала иллюзии по поводу России. Но сейчас можно увереннно говорить, что французский президент и в целом французская власть нацелены на долгосрочное укрепление прочности Украины как государства, поэтому поддержка будет только возрастать независимо от того, кто будет во Франции у власти.

На данный момент, согласно социологическим опросам, 78% французов поддерживают помощь Украине, в три раза увеличилась мощность завода по производству известных французских САУ «Цезарь» которые отлично проявили себя во время боевых действий в Украине, поэтому вполне возможны поставки новых САУ для Украины.

Очевидно во время визита в Китай Франция будет использовать свое влияние как мировой экономической державы, чтобы китайское руководство внесло свой вклад в глобальную безопасность и повлияло на Владимира Путина. Послушает ли Китай Макрона, сказать сложно. С одной стороны, Китай не заинтересован в потере громадного рынка Европы, с другой стороны, Пекин хочет оставаться влиятельным игроком на мировой арене, но политика стран Запада противоречит целям Китая, поэтому на данный момент, думаю, Пекин и дальше будет осторожен в своих отношениях со сторонами конфликта, не занимая ту или другую позицию.

Думаю, на данный момент программа «минимум» для стран Запада, в частности и для Франции, не допустить поставок оружия из Китая в РФ, это и есть главная задача. Без китайской помощи российская военная машина рано или поздно выдохнется, так что могу предполагать, что это и есть главная цель переговоров на данный момент.

— В последнее время усилилась военная эскалация в зоне армяно-азербайджанского конфликта. Каковы причины этого?

— Возможной причиной является ситуация, которая сложилась вокруг Лачинского коридора. Как мы знаем, карабахские сепаратисты заявляют о его блокировании, что якобы способствует эскалации. К сожалению, события вокруг Украины отодвинули в тень решение карабахского вопроса, поэтому есть ли перспектива решения данного конфликта на сегодня, я не уверен. Возможно, что ситуация и дальше будет накаляться, карабахский вопрос очевидно является одним из наиболее трудно решаемых в глобальной политике. Перспектив, что Ереван откажется от претензий на Карабах, я на данный момент не вижу, независимо от того, кто будет у власти в Армении. Хотя формально армянское руководство заявляет о желании урегулировать конфликт, запрос в самом армянском обществе на удержание ставок в карабахском вопросе ставит его в сложную позицию. Поэтому мне трудно усмотреть мирные перспективы в ближайшем будущем, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы мир пришёл и в этот регион, независимо от желаний отдельных политиков.