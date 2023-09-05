Россия продолжает выполнять роль гаранта безопасности в Карабахе и сворачивать свою миссию не собирается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

«Россия продолжает играть последовательную, очень важную роль в стабилизации обстановки и деконфликтингу в этом регионе», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Москва продолжит «играть эту роль» и не собирается уходить из региона Южного Кавказа. Песков напомнил о важности приверженности всех государств заключенным трехсторонним договоренностям.

По словам представителя Кремля, следование положениям этих документов «является залогом успеха». Он напомнил, что уже произошли новые события, которые «слегка поменяли обстановку» в регионе, но это не значит, что Россия собирается сворачивать свою деятельность.

«Россия продолжает играть роль гаранта безопасности», — резюмировал пресс-секретарь российского лидера.