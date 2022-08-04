Джейн Фонда стала лицом новой спортивной линии H&M Move. Об этом сообщает WWD.

H&M объявил о запуске бюджетной спортивной линейки Move, лицом которой стала 84-летняя актриса и поклонница фитнеса Джейн Фонда. Новая линейка марки запущена с целью устранить барьеры для занятий фитнесов и «демократизировать спортивную одежду», сделав ее более доступной.

В рекламной кампании Джейн Фонда, которая 40 лет назад произвела революцию в фитнесе, выпустив серию фильмов «Тренировка Джейн Фонды», воссоздает некоторые из своих фирменных движений, а также танцует вместе с Бейонсе.

«Сотрудничество с H&M Move стало для меня прекрасной возможностью продолжить мою личную миссию — разрушить барьеры на пути движения и заставить мир двигаться и танцевать. Мне очень нравится философия «одежды для движения», а не спортивной одежды», — заявила актриса.

В коллекцию вошли спортивные костюмы, легинсы и лонгсливы из экологичных материалов. Ранее H&M обвинили в том, что они предоставили ложную информацию о производстве своих вещей, использовав интерес покупателей к вопросу защиты окружающей среды. (gazeta.ru)