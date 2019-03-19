Социальное заболевание: каковы успехи нашей страны в борьбе с туберкулезом?

Туберкулез является одной из основных причин смертности в мире. В Азербайджане, как заявила ранее директор Научно-исследовательского института легочных заболеваний министерства здравоохранения, профессор Хагигат Гадирова, в переходный период выросло количество заболеваний туберкулезом, однако сейчас наблюдается стабилизация числа случаев заболеваемости. По ее словам, за последние годы наблюдается снижение показателей, как первичной и так повторной заболеваемости.

Но, как рассказал # хирург, фтизиатр, онколог, основатель и руководитель Центра Валеологии и Интегративной медицины, доктор Ибрагим Асадли, сомнительно, что число больных туберкулезом в стране реально снизилось. Тем не менее, он отметил, что если говорить объективно, то за последние лет десять, выявляемость заболевания улучшилась, в частности, ранняя выявляемость, так как в регионах появились новые диагностические центры.

«Все дело в том, что официальная статистика опирается только на те данные, которые поступают от региональных туберкулезных диспансеров, однако регистрацию там проходят далеко не все. Почему не все больные встают на учет? Да потому что туберкулез — это своеобразная общественная стигма. Это инфекционное заболевание, и не многие хотят, чтобы об их диагнозе узнали. Ведь в этом случае от них могут отвернуться соседи, друзья, а иногда и родственники», – говорит врач.

По его словам, в основной группе риска малообеспеченные семьи, так как туберкулез – это социальное заболевание, и поражает, преимущественно, людей со слабым иммунитетом, плохо питающихся, не проходящих профилактических медицинских осмотров.

Многих волнует вопрос, можно ли «подцепить» эту болезнь в общественном транспорте и в других местах массового скопления народа. И.Асадли отметил, что такое вполне может произойти, так как при сниженном иммунитете туберкулезная палочка ( палочка Коха), попав в организм может способствовать началу заболевания. Продромальный период, то есть период от заражения до начала заболевания может длиться несколько месяцев, и за это время человек может и выздороветь. Однако, по словам врача, могут остаться туберкулезные очаги, которые могут проявиться лет через 10-20, а то и 30.

Что касается основных сложностей, с которыми сталкиваются на сегодняшний день больные, то И.Асадли заявил, что одна из проблем в том, что сейчас многие живут не там, где прописаны, но получать бесплатные лекарства они должны по месту регистрации. А если фактическое место жительства и регистрации не совпадают, возникают трудности.

«Это техническая, административная сторона вопроса. Но есть еще и научная, которая связана с тем, что микобактерии туберкулеза быстро становятся устойчивыми к лекарствам, и их невозможно убить одним- двумя препаратами. Нужно, как минимум, пять за раз. Потому приходится создавать все новые и новые лекарства от туберкулеза, к которым палочка Коха еще не успела приспособиться», — сказал И.Асадли.

По его словам, сейчас существует первая, вторая и третья группы препаратов. Первую группу выдают больным везде в нашей стране, они относительно дешевые и легкодоступные. Вторую получить тяжелее — нужно пройти специальное обследование на тест лекарственной чувствительности и посев микобактерий и пройти через специальную комиссию при Министерстве здравоохранения. Третью группу получить очень тяжело, это возможно, только если выявлена устойчивость на первые две группы препаратов.

По поводу эффективности вакцины от туберкулеза, врач заявил, что в целом, она зарекомендовала себя с положительной стороны, поэтому ее делают уже не один десяток лет.

«Но у детей некоторых моих знакомых после вакцинации появился аутизм, и сейчас есть немало информации по поводу того, что многие люди по всему миру сталкиваются с подобными фактами. Это свидетельствует о том, что применение вакцин не так однозначно, как принято считать», — поделился наш собеседник.

Глава Правозащитного Центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов прокомментировал # ситуацию с туберкулезом в местах заключения. По его словам, в начале 90-ых годов прошлого века, в азербайджанских тюрьмах заключенных от туберкулеза умирало в разы больше, чем сейчас. Ситуация начала меняться к лучшему, когда наша страна вступила в Совет Европы в 2001 году.

«В 2000 году одной из основных проблем было наличие почти 2000 заключенных, страдающих туберкулезом, которых нужно было изолировать от остальных, чтобы предотвратить распространение болезни», — сказал правозащитник.

Чтобы объединить больных в одну группу была построена колония №3, являющаяся пенитенциарным учреждением смешанного режима. Страдающих от туберкулеза передали на попечение Международного Красного Креста, применявшего DOTS (короткий курс лечения антибиотиками под прямым наблюдением врача).

«Тогда Министерство здравоохранения страны было против этой схемы, как это ни странно звучит, и не принимало никакого участия в лечении заключенных, что, впрочем, стало для них только плюсом. Раньше, сидевшим в тюрьме по 5-10 лет, даже не делали флюорографию из-за отсутствия соответствующего оборудования и условий. Сейчас все условия для медобследования, в том числе флюорографии, созданы», — подчеркнул Э.Зейналов.

В случае выявления туберкулеза, больных отправляют в колонию №3, где они проходят лечение, что позволяет не подвергать опасности заражения здоровых заключенных. После выздоровления их содержат в колонии №17 отдельно от общей массы. Больных, которые не долечились, обычно не освобождают по помилованию или условно-досрочно, чтобы заболевание не перешло в хроническую форму из-за прерванного лечения. В том случае, если срок заключения больного заканчивается до окончания срока лечения, все медицинские данные по поводу его болезни направляются в гражданскую больницу. Все эти меры, по словам, Э.Зейналова, позволили добиться значительных успехов в борьбе с туберкулезом в местах заключения.