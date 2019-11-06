Состоялось открытие X Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов

В Международном центре мугама состоялось торжественное открытие X Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов, сообщает Trend Life.

На открытии фестиваля было отмечено, что в предыдущие годы кинофорум проходил под названием Международный кинофестиваль короткометражных фильмов «START», а с 2019 года носит название — Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов. В этом году на фестиваль было представлено 3484 короткометражных кинокартин из 79 стран мира. На участие в национальной программе и конкурсе «Cinemobil» было направлено 84 работы. По решению отборочной комиссии в основную программу X Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов вошли 48 фильмов из 21 страны мира. В борьбе за награду фестиваля «Qizil nar» («Золотой гранат») примут участие 29 кинофильмов, вошедших в международную программу, и 19 киноработ национальной программы.

Фильмы, представленные на фестивале будут демонстрироваться 6-9 ноября с 11:00 до 16:00 в киноцентре «Низами». Вход на показы свободный. Закрытие фестиваля и награждение победителей состоится в 17:30 9 ноября в Международном центре мугама.