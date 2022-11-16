В Баку стартовал 17-ый Бакинский Джазовый фестиваль.

В этом году церемония прошла в Азербайджанской дипломатической академии в теплом дружественном кругу поклонников джазовой музыки. Как сообщает #, гостей поприветствовали ректор университета, профессор Хафиз Пашаев, министр культуры Азербайджана Анар Керимов, художественный руководитель фестиваля, известный музыкант Раин Султанов, а также посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Адальберто Карлос.

Фестиваль открылся концертом обладателя премии «Грэмми», швейцарского исполнителя Грегори Марета. Грегори — один из редких музыкантов в джазовом мире, который использует губную гармонику. В последние годы Грегори стал уникальным и неотразимым голосом в широком спектре современного джазового мира. В концерте принял участие талантливый молодой пианист Эльбей Мамедзаде. Завершился концерт зажигательной программой бразильской джазовой дивы Элоизы Лоуренсо. Яркое исполнение не оставило равнодушным никого из гостей фестиваля. Но это был лишь анонс предстоящего сольного концерта Элоизы Лоуренсо, который состоится 16 ноября в клубе Hypnoze.

В интервью # директор фестиваля Лейла Эфендиева рассказала, что программа фестиваля получилась очень насыщенной и интересной, и порадует не только заядлых поклонников джаза, но и обычных меломанов, любящих красивую и профессиональную музыку. Концерты будут проходить на клубных площадках, а также в Международном центре мугама. «Все будет ярко, зрелищно и эмоционально», — подчеркивает директор фестиваля.

Традиционно, Бакинский джазовый фестиваль – это не только концерты и джем-сейшены, но и выставки, а также кинопоказы. В этом плане стоит выделить выставку художницы Рамины Саадатхан Dancing Jazz, которая откроется 17 ноября в «QGallery».

В Центре искусств YARAT кинокритик Ульви Мехти представит премьеру фильма о легендарном джазмене Майлзе Дэвисе.