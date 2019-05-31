Состоялась церемония подписания азербайджано-польских документов

31 мая после завершения встречи в расширенном составе, состоялась церемония подписания азербайджано-польских документов c участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Польши Анджея Дуды.

Как сообщает Report, «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере фитосанитарии между Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и Государственной инспекцией по защите растений и семеноводству Республики Польша» подписали председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Гошгар Тахмазли и ревизионный инспектор по здоровью растений и семеноводству Республики Польша Анджей Ходковски.

«Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и министерством сельского хозяйства и развития села Республики Польша» подписали министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Инам Керимов и министр сельского хозяйства и развития села Республики Польша Криштоф Ардановски.

«Соглашение об обмене и взаимной охране секретной информации между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Польша» подписали начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Мадат Гулиев и заместитель председателя Агентства внутренней безопасности Республики Польша Криштоф Вацлавек.

| 2019-05-31T15:31:14+00:00 31 мая 2019, 16:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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