Состоялась церемония подписания азербайджано-польских документов

31 мая после завершения встречи в расширенном составе, состоялась церемония подписания азербайджано-польских документов c участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Польши Анджея Дуды.

Как сообщает Report, «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере фитосанитарии между Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и Государственной инспекцией по защите растений и семеноводству Республики Польша» подписали председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Гошгар Тахмазли и ревизионный инспектор по здоровью растений и семеноводству Республики Польша Анджей Ходковски.

«Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и министерством сельского хозяйства и развития села Республики Польша» подписали министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Инам Керимов и министр сельского хозяйства и развития села Республики Польша Криштоф Ардановски.

«Соглашение об обмене и взаимной охране секретной информации между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Польша» подписали начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Мадат Гулиев и заместитель председателя Агентства внутренней безопасности Республики Польша Криштоф Вацлавек.