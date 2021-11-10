Несмотря на то, что ряд российских СМИ и даже официальные лица заявляли о том, что состоится трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении, и России в видео формате, она не состоялась. Пашинян опроверг Пескова. Кроме того, в День Победы Азербайджана состоялся визит в Карабах министра обороны Армении, что вызвало много вопросов.

О том, какие региональные процессы идут, и как стоит расценивать политику Армении, рассказал в интервью # политолог Фархад Мамедов.

— Как вы оцениваете последние процессы в регионе?

— За последние месяц-полтора Россия приложила немало усилий для того, чтобы документы относительно разблокировки, а на валдайском форуме президент России упомянул еще и делимитацию, и демаркацию границ, были бы готовы подписанию. Это было видно и по визиту Пашиняна в Москву и многочасовые переговоры с президентом России. Потом Пашинян, выступая на саммите глав СНГ, рассказал о маршрутах и о формах транспортных коммуникаций, которые будут открыты. Это и железная, и автомобильная дороги. Кроме того, в Ереван совершил визит вице-премьер России Оверчук, который ехал с единственной миссией, сказать на камеру и успокоить армянское общество относительно фобий, созданных правительством Пашиняна. То есть Россия приложила максимум усилий для открытия коммуникаций. И даже было заявлено о подготовке встречи в формате видеоконференции. В действительности документ по коммуникациям уже принят 11 января этого года.

Руководители государств должны только дать «добро» для реализации этих документов. Это «добро» может быть в форме очередного подписания заявления или устного согласия для того, чтобы профильные структуры Азербайджана, России и Армении перешли бы к реализации. Правительство Пашиняна в последний момент отказалось от реализации этого проекта. Причины могут быть разные как внутриполитические, так и внешнеполитические.

-Как вы оцениваете незаконный визит министра обороны Армении в зону временного контроля МС России? Как это стоит расценивать?

— Ясно лишь одно – незаконный визит министра обороны Армении на территории Азербайджана, которые под контролем МС России – это провокация. Это не локальная провокация, не на уровне постов на границе, это провокация на уровне личного решения премьер-министра Армении. Произошедшее нужно расценивать именно так и никак иначе.

Армения надеялась, что Азербайджан резко отреагирует на это, что привело бы к эскалации, и сорвался бы процесс подготовки подписания новых документов. Здесь, конечно же, главный вопрос к России, так как гарантом реализации трехстороннего заявления является Москва. Я думаю, что внешнеполитическая причина действий Пашиняна заключается в том, что он хочет выйти из четырехстороннего формата Москва, Ереван, Баку плюс Анкара и вновь завести все эти процессы под зонтик МГ ОБСЕ. А для этого нужно торпедирование инициатив российской стороны, которые обозначены в трехстороннем заявлении.

— Прошел год с подписания трехстороннего заявления между Азербайджаном, Россией и Арменией. Насколько мировые центры приняли новую геополитическую реальность в регионе?

— Основные геополитические контуры – это стратегическая инициатива Азербайджана на границе с Арменией и в зоне временной ответственности МС России. В региональном масштабе несколько стран пытались увеличить свое участие в геополитическом процессе, но не смогли этого сделать. Речь идет об Иране.

Да, есть нерешенные вопросы, но здесь нужно учитывать, что Азербайджан смог разделить взаимоотношения с Арменией и внутренний вопрос с армянами Карабаха. Произошла также трансформация в подходе МГ ОБСЕ, если говорить по итогам встречи глав МИД в Нью-Йорке. Все это показывает, что новые геополитические реалии трудно осваиваются внешними акторами, но Азербайджан планомерно реализует свою повестку в регионе.