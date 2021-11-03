МИД РФ не располагает информацией о возможности подписания новых документов лидерами Азербайджана, России и Армении по Карабаху, заявила на брифинге в среду официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«У меня пока такой информации нет», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста о возможности подписания новых документов лидерами Азербайджана, РФ и Армении.

Захарова подчеркнула, что в Карабахе в целом соблюдается режим прекращения огня и всех военных действий, за прошедший год ситуация в регионе стабилизировалась.

«В Баку и Ереване высоко ценят роль российских миротворцев, отдельные инциденты урегулируются по отлаженным каналам взаимодействия с обеих сторон, прилагаются также усилия по разблокированию транспортных связей», — отметила официальный представитель МИД России.