Состав комитета кредиторов Bank Standard обновляется 

В составе комитета кредиторов Bank Standard  ожидаются серьезные изменения, сообщил к сведению кредиторов банка и прессы председатель комитета Акрам Гасанов, отметив, что подает в отставку. Причины своего ухода Гасанов пообещал озвучить на заседании, попросив кредиторов определиться с новым председателем и секретарем.  

В частности отмечается, что 11 июня в 15.00 в здании (проспект Бабека, 16) Фонда Страхования Вкладов (ФСВ) пройдет очередное заседание Комитета Кредиторов Bank Standard (согласно решению заседания от 14 февраля). На заседании будут обсуждаться финансовое положение и процесс ликвидации банка, а также определение нового состава, председателя и секретаря Комитета.

«Будучи председателем Комитета, я тоже подам в отставку, а причины объясню на заседании.
На заседание приглашаются кредиторы, пресса и руководитель Фонда страхования вкладов Вугар Абдуллаев. Члены Комитета могут адресовать мне дополнительные предложения по повестке заседания до 4 июня», — сообщил правозащитник.

Учитывая то, что подавляющее большинство членов Комитета длительное время не приходят на его заседания, состав Комитета будет обновлен и признан судом. Поскольку на очередном заседании должны быть решены некоторые правовые вопросы (выборы председателя и секретаря Комитета), в случае отсутствия кворума (18 членов) планируется представление в суд списка нового состава, состоящего из каждого, кто будет присутствовать на заседании и изъявит желание быть членом Комитета. Напомним,  что у банка около 45000 кредиторов.

«В соответствии с моими предыдущими обращениями к кредиторам еще раз прошу их: уже сейчас начните между собой обсуждения касательно нового председателя и секретаря, чтобы на определение кандидатов на заседании не ушло много времени», — сказал Гасанов.

 

| 2019-05-28T02:19:32+00:00 28 мая 2019, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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