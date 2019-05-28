Состав комитета кредиторов Bank Standard обновляется

В составе комитета кредиторов Bank Standard ожидаются серьезные изменения, сообщил к сведению кредиторов банка и прессы председатель комитета Акрам Гасанов, отметив, что подает в отставку. Причины своего ухода Гасанов пообещал озвучить на заседании, попросив кредиторов определиться с новым председателем и секретарем.

В частности отмечается, что 11 июня в 15.00 в здании (проспект Бабека, 16) Фонда Страхования Вкладов (ФСВ) пройдет очередное заседание Комитета Кредиторов Bank Standard (согласно решению заседания от 14 февраля). На заседании будут обсуждаться финансовое положение и процесс ликвидации банка, а также определение нового состава, председателя и секретаря Комитета.

«Будучи председателем Комитета, я тоже подам в отставку, а причины объясню на заседании.

На заседание приглашаются кредиторы, пресса и руководитель Фонда страхования вкладов Вугар Абдуллаев. Члены Комитета могут адресовать мне дополнительные предложения по повестке заседания до 4 июня», — сообщил правозащитник.

Учитывая то, что подавляющее большинство членов Комитета длительное время не приходят на его заседания, состав Комитета будет обновлен и признан судом. Поскольку на очередном заседании должны быть решены некоторые правовые вопросы (выборы председателя и секретаря Комитета), в случае отсутствия кворума (18 членов) планируется представление в суд списка нового состава, состоящего из каждого, кто будет присутствовать на заседании и изъявит желание быть членом Комитета. Напомним, что у банка около 45000 кредиторов.

«В соответствии с моими предыдущими обращениями к кредиторам еще раз прошу их: уже сейчас начните между собой обсуждения касательно нового председателя и секретаря, чтобы на определение кандидатов на заседании не ушло много времени», — сказал Гасанов.