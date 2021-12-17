Вчера состоялось первое заседание комитета кредиторов находящегося в процессе ликвидации ОАО AGBank, сообщил корреспонденту # избранный председателем комитета кредиторов юрист Акрам Гасанов.

По его словам, заседание прошло в административном здании Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF), являющегося ликвидатором банка. Из 19 тысяч кредиторов банка здесь присутствовало 30 человек.

«По данным фонда, участников выбрала сама структура, поскольку разместить в здании всех не представлялось возможным. В будущем Фонд страхования планирует привлекать и других кредиторов этого обанкротившегося банка. Кстати, фонд готовит электронную платформу для кредиторов, где планируется размещать информацию о закрывшихся финансовых структурах, появится также возможность пообщаться», — сказал он.

Первое заседание носило в основном организационный характер, говорит собеседник:

«Меня избрали председателем комитета – представляю там помимо одной зарубежной компании и собственное адвокатское бюро Akram Hasanov and Partners. Секретарем комитета избран адвокат Полад Джаббарлы, который, кстати, является одним из семи адвокатов — участников Отечественной Карабахской войны. Согласились представлять кредиторов временно, поскольку на заседании не было подавляющего большинства кредиторов и к этому вопросу придется вернуться, ведь все они имеют право выбора. Представители Фонда страхования представили нам некоторые финансовые данные.

Лицензия AGBank была отозвана 12 мая прошлого года, а 14 мая суд признал его банкротом. В прошлом году ситуация вокруг AGBank была предметом ожесточенных споров, поскольку банк находился в нормальном состоянии – были и хуже. И те финансовые данные, коими фонд вчера поделился, еще раз косвенно подтверждают – залогового обеспечения в размере 249 млн манатов вполне достаточно при кредитном портфеле банка в 181 млн манатов. При этом 180 млн – это недвижимость».

Средства AGBank составляют 97 млн манатов, в том числе наличные — 5 млн манатов. Фонд страхования уже выплатил по застрахованным вкладам 134 млн манатов, из которых 40 млн манатов или около 30 процентов были возвращены за счет погашенных кредитов. Требования кредиторов составляют около 88 млн манатов. За последние полтора года Фонд потратил на процесс ликвидации 532 тыс. манатов.

«Это примерные цифры, поскольку представители фонда немного в них путались, аргументировав это тем, что не были готовы к такой постановке вопроса, что в целом странно, — заметил Гасанов. — Но надо понимать, что основное имущество банка – это здание головного офиса City Point Baku по улице Джалила Мамедкулизаде 102А. Банку принадлежат 70 процентов этого здания. Владельцы остальных 30 процентов добровольно переводят свое имущество на имя банка. Пока принадлежащая AGBank недвижимость не продавалась».

Очередное заседание комитета назначено на 21 января, сообщил банковский юрист:

«За месяц до очередного заседания комитета кредиторов планирую, как временный председатель, провести определенную организационную работу. При грамотном подходе кредиторов, эффективном контроле Фонда страхования вкладов, считаю, в AGBank можно удовлетворить большую часть их требований, поскольку банк в хорошем состоянии».