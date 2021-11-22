Семидневный средний показатель распространения коронавируса в Германии продолжает расти. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), на утро понедельника, 22 ноября, он составил 386,5 случая на 100 тысяч жителей — это новый максимум, который обновляется уже 15-й день подряд. За неделю до этого сообщалось о 303 случаях, а еще неделей ранее — о 213,7 случаях.

Показатель распространения, указывающий на число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на 100 тысяч жителей за последние семь дней, 8 ноября впервые с начала пандемии преодолел отметку в 200 случаев.

По данным RKI, в течение последних суток было зафиксировано 30 643 новых случая заражения вирусом SARS-CoV-2, однако эти данные могут быть неполными, поскольку на выходных как правило проводится меньше тестов и выявляется меньше заражений. Суточный максимум за все время пандемии в Германии был достигнут 11 ноября — 50 196 новых случаев.

От COVID-19 и его последствий в Германии скончались 62 пациента. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 99 124 летальных исхода, связанных с коронавирусом. (DW)