Сон отменяется: бакинцам предлагают провести ночь в кинотеатре

Проект «Кино Ночь» стартовал в Баку не так давно, но уже успел найти своих поклонников.

В этот раз загородный кинотеатр CinemaPlus Amburan Mall предлагает киноманам ночные сеансы нон-стоп с демонстрацией трех фильмов.

Как сообщила # пиар — менеджер киносети Нармин Гасанова, с 23:00 до 7 утра гостям будут показаны фильмы «Красивый, плохой, злой» (азербайджанский дубляж студии «Cinemazadeh» и русский дубляж), «Клуб анонимных киллеров» (азербайджанский дубляж студии «Cinemazadeh» и русский дубляж) и «Однажды в Стокгольме»(русский дубляж с азербайджанскими субтитрами).

Акция пройдет в ночь с 6 на 7 июля. Помимо демонстрации фильмов гостям предложат музыкальное шоу. Фильм «Красивый, плохой, злой» основан на реальных событиях и рассказывает об одном из самых известных серийных убийц. Тед Банди красив и харизматичен, и устоять перед таким невозможно. Очаровательная Элизабет мечтает встретить настоящую любовь. Кажется, до счастья можно дотянуться рукой. Но вот случается непредвиденное: внезапно Теда заключают под стражу, обвинив его в немыслимых по своей жестокости убийствах женщин. Как поверить, что этот нежный, умный и элегантный мужчина — маньяк-убийца? Кто он? Нежный муж, любящий отец или самый кровожадный серийный убийца в истории Америки?

В боевике «Клуб анонимных киллеров» несколько легендарных и профессиональных наемных убийц собираются где-то в секретном месте. Там, в кругу единомышленников, они учатся подавлять свои жестокие порывы. В ночь, когда скончался сенатор США, клуб пополнился таинственным новобранцем, и начались размолвки – все начали подозревать друг друга.

Криминальная драма «Однажды в Стокгольме» рассказывает о резонансном преступлении, произошедшем в 1973 году. Поведение заложников после освобождения вызвало сильное удивление общества, поскольку все они симпатизировали своим обидчикам.

Известно, что услуги адвокатов похитителям оплатили жертвы преступления по собственной инициативе. С тех пор поведение, при котором жертва симпатизирует своему похитителю, повсеместно стали называть «стокгольмским синдромом». Фильм на основе исторических событий снял Роберт Будро.

Премьера картины состоялась на кинофестивале Tribeca в апреле 2018 года, а выход на большие экраны мира – год спустя.