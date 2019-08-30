СМИ сообщили о газовом соглашении между США, Украиной и Польшей

Все три страны активно критикуют проект «Северный поток – 2», предусматривающий строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. В Киеве опасаются потерять доходы от транзита российского «голубого топлива» в Европу, а в Вашингтоне считают проект угрозой для своих планов по экспорту сжиженного природного газа. Польша, в свою очередь, называет проект «политически мотивированным».