Польские и немецкие политики обмениваются взаимными обвинениями по поводу поставок оружия в Украину. В то же время официальные лица в Берлине утверждают, что, помимо споров о танках и вооружении, двустороннее сотрудничество проходит гладко, пишет Bloomberg.

В последнее время польские лидеры не упускают возможности «напасть» на Берлин с обвинениями в проволочках в отправкой боевых танков на фронт. В частности, польский лидер Анджей Дуда критиковал Германию за проблемы с поставками запчастей для старых танков Leopard.

«Основная ответственность лежит на Федеративной Республике Германии, основном производителе этих танков. Мы так долго призывали немецкую сторону присоединиться к танковой коалиции и поставлять не только танки, но и запасные части», – говорил Дуда.

Немецкая сторона в свою очередь утверждает, что поскольку в арсенале больше нет A4, у немецких военных нет и деталей для них. Кроме этого, Германия публично указывала на то, как ее критики поспешно пытаются привести устаревшие танки в форму для поставки Украине. В частности, соответствующее замечание о запасах польских моделей Leopard 2A4 десятилетней давности министр обороны Германии Борис Писториус сделал на встрече НАТО в Брюсселе.

Кроме этого, польские и немецкие политики обменивались обвинениями в том, чья энергетическая политика больше помогла обогатиться Москве.

Неназванный чиновник выразил журналистам опасения, что споры могут помешать поставкам оружия в Украину.

«Германия в большей мере сосредоточена на соперничестве с Польшей за получение похвалы от международных игроков, чем на предоставлении Киеву всего, что ему нужно», – сказал источник.

Примечательно, что перепалки происходят за несколько месяцев до выборов в Польше, которые, вероятно, состоятся в октябре. По словам источника агентства, правительно канцлера Германии Олафа Шольца убеждено, что напряженность связана именно с выборами, и ожидает, что ситуация нормализуется с завершением кампании.

Сотрудничество в других сферах, например, энергетике, активно продолжается. К примеру, Германия готовит почву для продажи нефтеперерабатывающего завода недалеко от Берлина, который принадлежал российской государственной нефтяной компании. В покупке доли заинтересована польская государственная компания PKN Orlen SA. (УНИАН)