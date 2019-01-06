СМИ пишут о переходе Александра Самедова в «Кайрат»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов может перейти в казахстанский «Кайрат». Об этом, как передает ТАСС, сообщает портал Kazfootball.

По сведениям источника, «Кайрат» ищет замену бразильскому хавбеку Исаэлю да Силве, покинувшему клуб в ноябре в связи с истечением контракта. Ранее выступления за команду прекратил российский полузащитник Андрей Аршавин, завершивший профессиональную карьеру.

В январе Самедов и московский «Спартак» расторгли контракт по соглашению сторон. 34-летний полузащитник провел за красно-белых 109 матчей и забил 15 мячей, в составе команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Летом 2018 года Самедов принял участие в чемпионате мира, на котором вместе со сборной России дошел до четвертьфинала. После окончания турнира Самедов объявил о завершении выступлений за сборную.

В минувшем сезоне чемпионата Казахстана, завершившемся в ноябре, «Кайрат» занял второе место.

64 просмотров