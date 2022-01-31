Смелость, как утверждает народная мудрость, города берет. Трусость же, как гласит актуальная в одном южном городе поговорка, позволяет максимально долго восседать в кресле «большого начальника». В очередной раз южногородцы увидели, сколь действенен этот «рецепт успеха» в местных широтах сегодня, в день рождения одного из отцов-основателей Южногородской Демократической Республики.

Ему исполнилось 138 лет. Его именем названы поселки, проспекты, улицы, вузы южного города. Ему установлены памятники, о его вкладе в историю южного города не раз говорил действующий президент южного города. Плюс, тут есть немалое число партий, именующих себя последователями пути, выбранного отцами-основателями ЮДР. В конце концов, портрет того, чье 138-летие ныне отмечалось, одно время был на местной купюре.

Казалось бы, есть все основания для того, чтобы не осторожничать в проявлении уважения к отцу южногородской демократии. Это в теории. А на практике мы увидели, как произошло то, что теперь активно обсуждалось в городе. Некий прыткий молодой человек, ранее ведущий спортивных новостей, а теперь возглавляющий главный южногородский телеканал, проявил чудеса осторожности.

Будучи весьма посредственным телевизионщиком, понимающим, что судьба ему улыбнулась однажды, причем устами того, кого теперь уже нет в политической обойме, он понимал, что второй раз вместо улыбки он может увидеть гримасу судьбы. Поэтому он тщательно избегал всего, что может поставить под сомнение его лояльность и уместность дальнейшего пребывания на высоком посту.

Тем более, что недавно на телеканале прошла детальная финансовая проверка, выявившая много такого, что в нужный момент могло быть использовано против Довшана Самедова. Именно так, кстати, звали нашего «героя». И он действительно походил на зайца из михалковского детского произведения. На того, который объяснял свою готовность сбегать при виде Лисы даже после покровительства Тигра пресловутым «условным рефлексом».

У Довшана Самедова также имелся такой рефлекс. Причем настолько развитый, что он выкинул просто ошеломительный «номер». По возглавляемому им телеканалу так и не был показан фильм о том, чье 138-летие отмечали в южном городе. То есть, фильм был снят, готов к показу, был даже его анонс, но, в конечном итоге, в указанное время его так и не показали. Южногородцы, ясное дело, опешили от такой беспринципности Довшана Самедова.

Но ему было глубоко наплевать на их мнение. Он считал, что важнее проявить себя штатным лизоблюдом, осторожным конъюктурщиком, чем рисковать там, где в реальности и риска никакого не было. Потому, что вклад юбиляра в историю южного города никем не оспаривался. В том числе и высшим руководством южного города. Но поди и объясни все это тому, кто мертвой хваткой вцепился в чиновничье кресло!

Ему проще, выгоднее, безопаснее было пускать в эфир сюжеты о «загнивающем Западе», о том, что многие страны мира завидуют темпам развития южного города. Имитация бурной деятельности, регулярные обсуждения на темы, далекие от реалий южного города — это были альфа и омега «успеха» телеканала, у руля которого стоял южногородский Довшан.

Сюжеты о коррупции в таможенной сфере? Жалобы на произвол чиновников? Обсуждение очередной глупости, сказанной очередным депутатом местного парламента? Нет, такого на Довшан-ТВ не было и быть не могло. Мало ли чем может обернуться правда для него?! Он понимал местные традиции, чтил их. И потому отвергал поговорку, согласно которой смелость города берет. Его жизненное кредо было иным: трусость позволяет максимально долго восседать в кресле «большого начальника». И это, если рассуждать с кочки зрения Довшана Самедова, работало!