Словакия обвинила российские спецслужбы в попытке проникнуть в госструктуры

«Сотрудники российских спецслужб, действующие на территории Словакии, в основном под дипломатическим прикрытием, стремились вербовать агентов в центральных органах управления, органах безопасности, а также в сфере обороны и энергетики», — говорится в докладе.

Большую активность проводили на территории республики также спецслужбы Китая, пишет СИС.

«В данном случае речь шла прежде всего о сборе материалов в области информационных и телекоммуникационных технологий», — отметила контрразведка.

Значительная часть деятельности СИС в 2018 году была обращена на ситуацию с нелегальной миграцией.

«Продолжаются попытки граждан из проблематичных стран получить право на пребывание в республике путем злоупотребления легальными способами. Значительная их часть делает это с целью обосноваться на территории Шенгенского пространства, чтобы свободно передвигаться по Европе», — сообщается в докладе.

Таким путем, отмечает СИС, стремятся получить право на проживание в стране, в основном, граждане Ирана, Украины, России, других стран бывшего СССР, а также Египта, Сирии и Турции. Посредники получают от них за это крупные финансовые средства.