Власти Словакии обвинили Чехию в нарушении Шенгенского кодекса на фоне возобновления проверок на словацко-чешской границе. Об имеющихся у Братиславы претензиях заявил глава МВД Словакии Роман Микулец, передает Czech Radio.

Проверки на границе усилили на фоне резкого роста числа мигрантов, которые используют Чехию в качестве транзитной страны на пути в Германию.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Микулец напомнил, что согласно Шенгенскому кодексу введение внутреннего пограничного контроля — та мера, которую можно принять лишь в самую последнюю очередь, когда исчерпаны все иные возможности. «Мы считаем, что эти возможности до сих пор не исчерпаны», — подчеркнул он.

В свою очередь глава МВД Чехии Вит Ракушан возразил, что Прага Шенгенский кодекс не нарушает. По его словам, «расширение контроля происходит в рамках международных правил». Министр акцентировал внимание на том, что в данном случае власти пытаются бороться не со словаками, а с контрабандистами, которые «нелегально наживаются на человеческих страданиях». Он указал, что благодаря проверкам удалось задержать порядка 60 человек, которые таким образом наживались на беженцах.