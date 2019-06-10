Слепой альпинист впервые самостоятельно взошел на опасную скалу

Британский альпинист стал первым незрячим человеком, которому удалось самостоятельно подняться на 137-метровую скалу Олд-Ман-оф-Хой на шотландском острове Хой. Об этом сообщает издание Yahoo! News, передает Лента.ру.

Параальпинист Джесси Дафтон (Jesse Dufton) в сопровождении партнерши Молли Томпсон (Molly Thompson) семь часов взбирался на скалистое образование. Женщина следовала вслед за экстремалом, страхуя и подсказывая ему дорогу через радиосвязь. Несмотря на помощь и необходимое снаряжение, британец пробирался в основном на ощупь.

«У меня получилось, — ликовал Дафтон, оказавшись на вершине скалы. — В моей жизни никогда не было таких захватывающих и в то же время сложных маршрутов. Для меня это действительно победа!»

Ранее параальпинисты уже поднимались на эту скалу, однако все они пользовались веревкой и защитным снаряжением, заранее размещенным их зрячим партнером.

Восхождение Дафтона стало частью проекта, над которым работает его приятель Алистер Ли (Alastair Lee). Вместе они готовят документальный фильм о незрячих альпинистах. Во время подъема британца на скалу Ли снимал происходящее на несколько видеокамер.

В 2018 году австралиец Скотт Дулан (Scott Doolan) стал первым инвалидом-колясочником, сумевшим добраться до базового лагеря Эвереста без посторонней помощи. Он передвигался на инвалидной коляске, а там, где она не могла проехать, шел на руках, поддерживаемый компаньоном. Его подготовка к восхождению началась за восемь месяцев.