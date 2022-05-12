Снимок, полученный 7 мая камерой Mastcam-Z, установленной на борту марсохода NASA Curiosity, выявил довольно интересную особенность в марсианских скалах, на геологическом объекте, известном как склон Фронтон Гринхью: нечто, похожее на идеально вырезанный дверной проем, необычно выглядящий среди марсианских ландшафтов. Изображение этой геологической особенности способно вдохновить на создание научно-фантастических фильмов о порталах, ведущих в другие вселенные, либо о туннелях к центру планеты, пишет издание Science Alert, называя это открытие «жутковатым».

Тем не менее, комментаторы с форума Reddit указали на то, что это, вероятно, всего лишь трещина, образовавшаяся при сдвиге каменных пластов, отломившаяся часть скалы, не выдержавшая внутреннего напряжения, возможно, возникшего в результате одного или двух марсотрясений. Крупное марсотрясение произошло 4 мая 2022 года, и ученые все еще работают над тем, чтобы точно определить, где именно оно произошло и какие последствия вызвало.

Более того, в то время, как скальное образование, похожее на дверь, может казаться величиной с человека или больше, на самом деле возможно, что в реальной жизни его высота составляет всего лишь несколько сантиметров — по этой картинке трудно судить достоверно. (gazeta.ru)