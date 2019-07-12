Скорость ветра в Баку достигла 22 м/c

Обнародованы фактические погодные условия, которые наблюдались в Азербайджане сегодня.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, согласно данным на 21:00 скорость западного ветра в Нафталане составила 30-34 метров в секунду, в Тертере 25-30 метров в секунду, в Шамкире 22 метров в секунду, в Барде 22 метров в секунду, в Евлахе 17-20 метров в секунду, в Мингячевире 17 метров в секунду, в Сумгайыте 18 метров в секунду, в Баку 22 метров в секунду.

Около 20:05 в Гейгеле и окрестных деревнях выпал град.

| 2019-07-12T22:29:09+00:00 13 июля 2019, 01:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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