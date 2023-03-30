В ряде районов Азербайджана наблюдается усиление западного ветра.

Об этом заявила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова. По ее словам, в некоторых регионах максимальная скорость ветра достигла 25-32 м/с:

«По информации на 10:00, в Баку и на Абшеронском полуострове ветер северо-западный 15 м/с. В ближайшие часы максимальная скорость ветра достигнет 18-23, местами 25-30 м/с. Сильный ветер продлится еще 2 суток. Максимальная скорость ветра достигнет 32-35 м/с, местами возможное усиление до 38 м/с. С полудня 1 апреля ветер постепенно стихнет».

Наблюдающийся со вчерашнего вечера сильный ветер оставил без электричества некоторые районы Азербайджана.

Перебои в подаче электроэнергии частично наблюдались в городе Гяндже, поселке Гарайери Самухского района и нескольких селах Товузского района.

В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий сильного ветра.