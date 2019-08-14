Ситуация в аэропорту Гонконга постепенно нормализуется

Ситуация в аэропорту Гонконга в среду утром постепенно приходит в норму: основная масса демонстрантов покинула здание, ведется регистрация пассажиров на подавляющее большинство рейсов. Об этом сообщает местное телевидение.

По информации онлайн-таблоаэропорта, отдельные рейсы все еще отменены, однако их число невелико.

Правительство этого специального административного района КНР осудило произошедшие днем ранее беспорядки в залах прилета и отлета. «Накануне вечером большая группа демонстрантов незаконно собралась в международном аэропорту. Они задержали, преследовали и подвергли унижениям пассажира и журналиста», — отмечается в заявлении. Оба пострадавших были госпитализированы.

Полиция во вторник вечером применила перцовый газ и резиновые дубинки против групп демонстрантов в аэропорту, которые удерживали двух человек, обвиняя их в принадлежности к «агентам материкового Китая». Толпа окружила пассажира, которого сочла агентом КНР, работавшим под прикрытием. Он потерял сознание и нуждался в госпитализации. Для его транспортировки в больницу была вызвана скорая помощь, однако демонстранты попытались воспрепятствовать оказанию ему медицинских услуг и вступили в конфронтацию с прибывшей полицией. Вслед за этим протестующие связали руки еще одному приезжему из континентальной части Китая, который оказался журналистом пекинского издания «Хуаньцю шибао».