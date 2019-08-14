Ситуация в аэропорту Гонконга постепенно нормализуется

Ситуация в аэропорту Гонконга в среду утром постепенно приходит в норму: основная масса демонстрантов покинула здание, ведется регистрация пассажиров на подавляющее большинство рейсов. Об этом сообщает местное телевидение.

По информации онлайн-таблоаэропорта, отдельные рейсы все еще отменены, однако их число невелико.

Правительство этого специального административного района КНР осудило произошедшие днем ранее беспорядки в залах прилета и отлета. «Накануне вечером большая группа демонстрантов незаконно собралась в международном аэропорту. Они задержали, преследовали и подвергли унижениям пассажира и журналиста», — отмечается в заявлении. Оба пострадавших были госпитализированы.

Полиция во вторник вечером применила перцовый газ и резиновые дубинки против групп демонстрантов в аэропорту, которые удерживали двух человек, обвиняя их в принадлежности к «агентам материкового Китая». Толпа окружила пассажира, которого сочла агентом КНР, работавшим под прикрытием. Он потерял сознание и нуждался в госпитализации. Для его транспортировки в больницу была вызвана скорая помощь, однако демонстранты попытались воспрепятствовать оказанию ему медицинских услуг и вступили в конфронтацию с прибывшей полицией. Вслед за этим протестующие связали руки еще одному приезжему из континентальной части Китая, который оказался журналистом пекинского издания «Хуаньцю шибао».

По сообщению местных властей, в ходе столкновений полиция задержала пятерых радикалов, двое стражей порядка были госпитализированы. Между тем администрация аэропорта Гонконга добилась получения судебного ордера, который разрешает выдворять демонстрантов из терминала. (ТАСС)
| 2019-08-14T08:17:21+00:00 14 августа 2019, 09:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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