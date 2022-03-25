Пока Путин борется с «украинскими нацистами», беспощадно убивая мирное население, россияне буквально дерутся за сахар, средства индивидуальной гигиены и другие блага цивилизации, которые в РФ уже недоступны, из-за жестких санкций.

Как только «железный занавес» начал стремительно и уверенно опускаться, россияне сломя голову помчались в продуктовые магазины. Самым популярным товаром неожиданно стал сахар. Цены на сахар в сетях супермаркетов выросли, но все еще контролируемые, уверяют власти. Однако спекулянты и перекупщики нашли новый способ заработка. И чем вам не СССР?

Вероятные проблемы с обеспечением населения сахаром и зерном не скрывали и в правительстве РФ. 14 марта премьер Михаил Мишустин подписал постановление о запрете экспорта зерновых и сахара.

С тех пор фактически начались бунты в российских супермаркетах. Видеоролики голодных россиян стали вирусными в сети. (unian.net)