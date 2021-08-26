Работы по созданию энергетической инфраструктуры в Карабахе и в регионе Восточный Зангезур будут завершены до конца 2021 года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«До конца 2021 года на всех освобожденных территориях – как в Карабахе, так и в Восточном Зангезуре – будет создана электроэнергетическая инфраструктура: проложены новые линии электропередач, установлены трансформаторы, построены подстанции, электростанции», — сказал Алиев в четверг в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, армянская сторона в период, когда им была предоставлена двухнедельная отсрочка (в конце 2020 года на выход из региона – ИФ), полностью сожгла и разрушила 12 гидроэлектростанций в Кяльбаджарском и Лачинском районах. Алиев подчеркнул, что иностранные компании проявляют интерес к проектам «зеленой энергии» на освобожденных территориях. «Имеется договоренность с иностранной компанией (BP – ИФ) на строительство солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт. Это очень важно. Это также сигнал для других компаний. Мы их приглашаем, пусть вкладывают инвестиции», — отметил он.

Азербайджан обладает диверсифицированной электросетью, можно осуществлять поставки электроэнергии в соседние страны – Турцию, Россию, Иран, Грузию. «Например, мы осуществляем экспорт электроэнергии в Иран, Россию. Из этих стран электроэнергию мы также импортируем, но экспорт все же больше. Кроме этого, экспорт осуществляется в Грузию и Турцию», — сообщил глава государства.

После освобождения захваченной части страны энергетическое хозяйство Карабаха восстанавливается рекордными темпами, заметил в беседе с нами руководитель Ассоциации энергетиков Расул Сулейманов. По его словам, предстоит масштабная работа в русле строительства и реконструкции выведенных из строя за годы оккупации электростанций с учетом экологических стандартов, производительности и подачи электроэнергии:

«Для этого будут отстроены подстанции, протянуты линии электропередач, которые свяжут будущие поселения, города и села. Но здесь существует проблема, — заметил аналитик. – Не знаю, как правительство будет ее решать. Речь о Сарсангском гидроузле, который был в свое время построен Азербайджаном для полива 120 тыс. гектаров земель в зоне Тертера, Геранбоя, территории вокруг Гянджи и т.д. Но ввиду того, что он находился под оккупацией, мы не знаем о состоянии дамбы, как работают турбины, кто сейчас этим управляет и кто в конечном итоге будет владеть и управлять. Правительство Азербайджана должно решить этот злободневный вопрос. Другие электростанции меньшей мощности будут постепенно восстанавливаться и подключаться к сети Азербайджана».

Напомним, что ранее руководитель ЦАЭРК, доктор экономических наук Вусал Гасымлы сообщал о значимости этой Саргсанской ГЭС: «В постконфликтный период Сарсангская ГЭС мощностью 50 МВт и Худаферинская ГЭС с мощностью 280 МВт, а также другие крупные и малые станции производства электричества смогут удовлетворить потребности Карабаха в энергии. В целом включение этих электростанций в энергосистему страны означает не только увеличение мощности, но и географическую диверсификацию источников, то есть снижение нагрузки на Абшерон, Ширван и Мингячевир, а также увеличение доли производства альтернативной (возобновляемой) энергии в общем объеме производства».

Сарсангское водохранилище было построено в 1976 году на реке Тертерчай на территории Агдеринского (в настоящий момент Тертерского) района. Его общая емкость составляет 560 млн м³, а высота плотины — 125 м. По высоте плотины Сарсангское водохранилище считается водохранилищем с одной из самых высоких плотин в стране.