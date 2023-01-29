Кремль обратился к владельцу ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину, чтобы пережить тяжелый период после кульминации наступления российских военных в Луганской области летом 2022 года.

По мнению аналитиков ISW (Институт Изучения Войны) это ввело Пригожина в заблуждение, заставив его переоценить свое значение в российской армии и политической сфере. В то же время снижение зависимости армии РФ от сил ЧВК вокруг Бахмута уменьшает его влияние.

По словам экспертов, Кремль, вероятно, уже постепенно лишает Пригожина привилегий. Минобороны России предприняло новые усилия по профессионализации армии. В случае успеха они приведут к маргинализации параллельных воинских формирований, таких как ЧВК «Вагнера».

Отмечается, что Пригожин ощущает и компенсирует снижение своего влияния. В частности, он начал нападать на националистическую фракцию ветеранов. Несмотря на это, ему предъявили обвинения во взяточничестве, которые могут еще больше подорвать его репутацию независимо от их обоснованности. (unian.net)