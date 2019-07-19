Симба возвращается: Park Cinema устроил грандиозную вечеринку «Короля Льва»

В Азербайджане стартовал показ одной из самых долгожданных премьер сезона — на большие экраны вышел «Король лев», ставший четвертым ремейком диснеевской классики после Малефисенты, Золушки и Красавицы и чудовища.

Как сообщает #, премьера в Баку стала ярким событием для киноманов, которые собрались на специальной вечеринке в Park Cinema Flame Towers.

Организаторы постарались на славу: в кинотеатре царила атмосфера драйва и непередаваемых эмоций, а на специальном стенде даже красовались главные герои — Симба и Нала.

Передовые цифровые технологии превратили «Короля льва» в гибрид анимации и игрового кино. Режиссер Джон Фавро, оператор Калеб Дешанель и другие члены съемочной группы переносили себя в мир Симбы через виртуальную реальность.

Вечеринка в Park Cinema была незабываемой: гости наслаждались музыкой, фуршетом, сюрпризами.

Восхитительное завершение вечера — совместный просмотр картины с участием гостей, звезд и журналистов в единственном на сегодня зале IMAX в Баку.

Пиар-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Рустам Фаталиев отметил, что только в первый день показа фильма состоялось 75 сеансов, в том числе в залах IMAX, Dolby Atmos, LaseR и VIP.

По словам Р. Фаталиева, у Park Cinema уже накопился опыт проведения подобных мероприятий: «Мы стараемся делать наши спецпоказы лучше с каждым разом, и мы рады, что получаем положительную реакцию от наших гостей», — сказал он.

Сюжет новой версии «Король лев» остался прежним. Киноверсия повествует об обитателях африканской саванны, которым не хуже людей знакома любовь и дружба, вероломство и борьба за власть. У царственного льва Муфасы рождается наследник Симба, которому уготован извилистый путь от избалованного непоседы до несчастного изгоя, от беспечного бродяги до спасителя и повелителя всех зверей.

Создатели фильма использовали классические инструменты кинопроизводства, перенастроив их для цифровой среды. Ровно 25 лет прошло с того момента, как мультфильм «Король Лев» покорил сердца и умы миллионов поклонников по всеми миру.

Потрясающая режиссура Роджера Эллерса и Роба Минкоффа вкупе с музыкой Элтона Джона и, казалось бы, простой, но в то же время настолько завораживающей историей, позволили «Королю Льву» стать одним из самых кассовых фильмов 1994 года.

В 2016 году «Дисней» объявила, что собирается снимать римейк «Короля Льва», а режиссером станет Джон Фавро. Примечательно, что Джеймс Эрл Джонс, как и 25 лет назад, озвучил Муфасу.

Актерский состав поражает скоплением звезд: Дональд Гловер, Сет Роген, Бейонсе, Джон Оливер, Чиветел Эджиофор.

«Вы видите очень реалистичный мир, и эмоционально чувствуете себя так же, как если бы смотрели на живых существ», — говорит Джон Фавро, создатель нового фильма.

«Технически говоря, это чудо», — пишут европейские СМИ, называя «Короля льва» «монументальным достижением технического прогресса».

Присутствующий на премьере известный режиссер Эмин Мирабдуллаев в интервью # назвал новую версию фильма легендарным возвращением «Короля льва»:

«Наверное, трудно найти человека, который не любил бы этот мультфильм. В его основе — взаимоотношения в семье, обществе, которые прививаются диснеевскими мультфильмами и это замечательно. С удовольствием пришел на премьеру с детьми, а старый мультфильм пересматривал несколько раз…», — сказал Мирабдуллаев.