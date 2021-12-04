В азербайджанский прокат вышел фильм «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити». Очередной перезапуск популярной кинофраншизы о зомби-апокалипсисе, основанной на одноименной серии видеоигр, вызвал ажиотаж у поклонников хоррор-фильмов, а киносеть Park Cinema даже устроила в эту честь спецпоказ картины.

Как сообщает #, закрытый показ фильма состоялся в кинотеатре Park Cinema Metro Park и сопровождался тематической вечеринкой, организованной на территории паркинг-зоны торгового центра. Как сообщает #, закрытый показ фильма состоялся в кинотеатре Park Cinema Metro Park и сопровождался тематической вечеринкой, организованной на территории паркинг-зоны торгового центра.

Организаторы постарались на славу и воссоздали невероятную атмосферу из фильма, передав настроение и даже устроив шоу в духе хоррор-сюжета. На специальных стендах «красовались» макеты окровавленных частей человеческого тела, что еще больше погружало участников мероприятия в атмосферу «Обители зла».

Гости обменивались мнением о киноновинке, обсуждали новости мирового кинопроката под сирены полицейских автомобилей, которые также стали частью декорации вечеринки.

Мировая премьера фильма «Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити» состоялась чуть раньше, чем в Азербайджане, и поэтому фильм уже успел получить первые отзывы от кинокритиков и зрителей.

Режиссеру Йоханнесу Робертсу удалось весьма успешно передать атмосферу мрачного заброшенного городка, из которого уже сбежали все, кто мог.

Насладившись вечеринкой, гостей пригласили в зал, где начался показ фильма. В главных ролях картины задействованы Кая Скоделарио, Робби Амелл, Эван Джогиа, Ханна Джон-Кеймен, Том Хоппер, Нил Макдонаф и Донал Лог.