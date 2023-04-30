Гран При Азербайджана Формула — 1 выходит на финишную прямую. Позади множество ярких и зрелищных моментов, впереди — самая волнительная гонка, которая определит победителя четвертого этапа Формулы -1 текущего сезона.

Старт — сегодня, 30 апреля в 15:00 по бакинскому времени, сообщает #.

Выражение «бакинский синдром» у всех на устах. Зрители ждут от Гран При Азербайджана невероятного, как того и требует девиз нынешней гонки — «Будь готов к неожиданностям!». Непредсказуемость бакинской трассы уже не раз проявила себя в действии. Но это и есть одна из главных причин того, почему тысячи фанатов автоспорта обожают Баку и Гран При Азербайджана.

Шестикилометровая трасса бакинского трека была спроектирована компанией Tilke Engineering (архитектурным бюро Германа Тильке).

Она включает в себя 20 поворотов (8 правых и 12 левых). Длина круга составляет 6,006 км. Движение организовано против часовой стрелки. Начиная с площади Азадлыг, трасса огибает Дом правительства, делает круг в 2,2 км вокруг Ичеришехер до Девичьей башни и заканчивается в начальной точке на проспекте Нефтяников.

Ширина самой широкой части трассы — 13 метров, самой узкой части – 7,6 метра на участках вокруг Ичеришехер, включая 7-й и 8-й повороты.

В этом году Азербайджан принимает Ф1 уже в 7 раз. Действующий контракт был продлен еще на три года, о чем # уже сообщало.

«Бакинский трек стал чрезвычайно популярным местом проведения Формулы-1. Это невероятная трасса, которая всегда доставляет огромное удовольствие, и на ней прошли одни из самых захватывающих гонок за последнее время. Мы рады расширить наши отношения с Азербайджан и с нетерпением ожидаем продолжения нашего совместного роста», — сказал по этому поводу президент и исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

В свою очередь, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов заявил, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 является предметом большой гордости для всей страны:

«Последние шесть гонок были одними из лучших и наиболее драматичных в истории этого вида спорта. С нетерпением ждем возможности подарить еще больше волшебных моментов для болельщиков Формулы-1. Соглашение было заключено в выходные, когда мы принимаем рекордное количество фанатов из более чем 100 стран мира, что только делает этот момент еще более особенным», — сказал он.

Вчера в рамках Гран При Азербайджана впервые прошла спринтерская гонка, однако на стартовую решетку основной гонки ее результат не влияет. Пилоты преодолели на спринте 17 кругов. Во время основной гонки болиды проедут 51 круг.

Рекорд круга в гонках Гран При Азербайджана (1.40,495) по-прежнему закреплен за Валттери Боттас, который он установил в 2019 году в составе команы Mercedes.

30 апреля на старте пилоты займут позиции, которые они обеспечили себе в ходе квалификационного заезда 28 апреля.

# публикует таблицу стартовой решетки Гран При Азербайджана Ф1:

Шарль Леклер (Ferrari) Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) Серхио Перес (Red Bull Racing) Карлос Сайнс (Ferrari) Льюис Хэмильтон (Mercedes) Фернандо Алонсо (Aston Martin) Ландо Норрис (McLaren) Юки Цунода (Alpha Tauri) Лэнс Стролл (Aston Martin) Оскар Пиастри (McLaren) Джордж Расселл (Mercedes) Эстебан Окон (Alpine) Александр Альбон (Williams) Валттери Боттас (Alfa Romeo) Логан Сарджент (Williams) Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo) Нико Хюлькенберг (Haas) Кевин Магнуссен (Haas) Пьер Гасли (Alpine) Ник де Врис (Alpha Tauri).

Нынешняя гонка в Баку запомнится рекордным количеством проданных билетов, количеством стран, откуда приехали зрители и рядом другой статистики.

В очередной раз все это доказывает большой интерес к Гран При Азербайджана и желанием фанатов Формулы — 1 приезжать в Баку снова и снова.