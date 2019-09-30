Сепаратистская линия с трибуны ООН

Премьер Албании набрался наглости и прямо с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Сербия и вообще все страны должны признать сепаратистское Косово и позволить ему вступить в международные структуры, и попросил ЕС предоставить жителям Косово право безвизового въезда туда. И это, конечно, уже переход за рамки. Но почему он стал возможен?

Албанский премьер-министр Эди Рама призвал все страны-участницы ООН признать самопровозглашенную республику. По его словам, открытый спор между Косово и властями Сербии по-прежнему препятствует реализации потенциального развития Балкан. «Вне зависимости от того, какие проблемы стоят перед молодой демократией Косово, более чем ясно, что прошло свыше 10 лет с момента провозглашения ее независимости, и Республика Косово сумела построить активную демократию», — сказал Рама.

Премьер Албании назвал Косово «надежным партнером в регионе», который всегда держался в рамках «своих европейских и евроатлантических обязательств». По его мнению, признание независимости Косово является «единственной надежной основой для строительства общего лучшего будущего».

Собственно, подобные эпитеты из уст албанского политика вовсе не удивительны. Ведь в Косово заправляют его же соотечественники. Но куда девался принцип территориальной целостности всех государств, закрепленный в документах ООН? И почему никто не прервал выступление политика, далеко зашедшего в своих фантазиях? Ведь должен быть какой-то регламент и на подобные случаи.

Вообще же говоря, самопровозглашенную «Республику Косово» правильнее называть находящимся под контролем сепаратистов Автономным краем Республики Сербия. У этого конфликта, разгоревшегося в начале 90-х, есть немало аналогий с армяно-азербайджанским из-за Нагорного Карабаха. Как и в нашем случае, некогда в этом чисто сербском краю стали появляться переселенцы из Албании. Постепенно их переселялось туда все больше и больше. В социалистической Югославии косовские албанцы в связи с этим получили даже автономию (в составе одной из ее республик — Сербии). А когда федеративная страна распалась, те решили, что настал удобный момент создать еще одно албанское государство — то есть, повели себя абсолютно так же, как карабахские армяне. Начался затяжной вооруженный конфликт между сербскими войсками и албанскими сепаратистами, активную поддержку которым с сопредельной территории оказывала оружием и живой силой единокровная Республика Албания — опять же, четкая аналогия с поведением в такой же ситуации Республики Армения. Затем конфликт перешел в разряд замороженных, начался переговорный процесс между Белградом и Приштиной (административный центр Косово). Который, как и в нашем случае, ничем хорошим пока не закончился.

При этом, у Белграда дела похуже и посложнее, чем у Баку, Кишинева, Киева и Тбилиси. Наших-то сепаратистов никто официально не признает, и формально — будь Россия значительно слабее — никто бы и не стал препятствовать силовому возвращению Нагорного Карабаха, Приднестровья, Крыма и Донбасса, Абхазии и Южной Осетии в лона родных государств. Совсем иначе с Косово — его на сей день признают в качестве независимого государства аж более 100 стран мира. И не «каких-то там стран». Это, в том числе США, Британия, Франция, Германия, Италия. Ситуация нешуточная в том смысле, что попытайся Сербия восстановить свою территориальную целостность, против этого вполне может выступить со своими вооружениями консолидированный Запад.

Отметим при этом такую странность — все вышеперечисленные державы совершенно иначе относятся к похожим ситуациям в Молдове, Украине и Грузии — они всецело на их стороне. А вот на Карабахский вопрос взгляд у них тоже абсолютно другой — предмет нашего конфликта с армянами они почему-то называют «спорные территории».

То есть, сербам западный мир вообще отказывает в праве на землю предков — Косово поле. При этом однозначно и всемерно поддерживает территориальную целостность Молдовы, Украины и Грузии. А вот Азербайджану предлагает разбираться с оккупантом-Арменией как-нибудь самостоятельно, видимо, показывая, что он совсем не против того, чтобы мы сами, «полюбовно» отдали наши исконные территории армянам для создания там аналога «Республики Косово».

То есть, Азербайджан и Сербия оказываются в похожей ситуации, и именно их можно назвать жертвами пресловутых двойных стандартов Запада. Это именно так, поскольку речь идет о разном отношении западных держав к очень и очень похожим территориальным конфликтам, а главное, к тому самому единому принципу целостности государств.

Как раз это обстоятельство, знание о нем, и позволяет премьеру Албании ничтоже сумняшеся продвигать свою просепаратистскую линию уже на авторитетной международной площадке. Грустно, но ничего не попишешь -право силы в действии.