Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил во вторник в Нью-Йорке на неделе высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН.

В начале выступления, президент Эрдоган отметил, что пандемия коронавирусf подчеркнула необходимость солидарности мирового сообщества. Турция за это время, не ставя различий, оказала помощь 161 стране, констатировал турецкий лидер.

«На фоне общих вызовов человечеству, мировому сообществу важно выступать с единой повесткой дня. В основе внешней политики Турции всегда стояло стремление к вкладу в мир на международной арене. Мы продолжим заявлять о наличии возможности для более справедливого мира», — отметил турецкий лидер.

Нужно найти решение, которое позволит РФ и Украине достойно выйти из кризиса

Глава турецкого государства далее привлек внимание к теме кризиса вокруг Украины, а также вкладу Анкары в урегулирование продовольственного кризиса.

«Вызывает удовлетворение увеличение объемов поставок агропродукции из Украины по зерновому коридору. Зерновое соглашение, достигнутое в Стамбуле, сыграло критически важную роль в обеспечении непрерывности поставок зерна. Это один из самых больших успехов ООН за последние годы», — отметил Эрдоган.

Турция внесла активный вклад в продвижение диалога между Украиной и Россией, организовав очные переговоры в Анталье и Стамбуле, напомнил турецкий лидер.

Эрдоган призвал международные организации и все страны искренне поддержать усилия Турции по установлению прочного мира в Украине.

«Мы будем и впредь наращивать усилия по прекращению войны в Украине, разгоревшейся с новой силой в последние дни. Выступаем за урегулирование проблемы на основе территориальной целостности и с учетом независимости Украины. Важно сообща найти разумное, справедливое и жизнеспособное дипломатическое решение, которое позволит РФ и Украине достойно выйти из кризиса»,- сказал турецкий лидер.

Решения ООН должны отражать волю всего человечества

Эрдоган призвал к переменам в ООН, которые позволят организации вырабатывать решения по обеспечению более справедливого миропорядка и отражать волю всего человечества.

Турция ожидает солидарности в вопросе строительства поселений в Сирии

Глава турецкого государства привлек внимание к ситуации в соседней Сирии, где уже более десяти лет продолжается кровавый конфликт.

Вместо террористических организаций и жестоких режимов, Анкара готова к сотрудничеству со всеми, кто плечом к плечу готов внести вклад в обеспечение безопасности и благополучия в регионе, заявил президент Турции.

«Турция ожидает поддержки и солидарности в вопросе реализации проекта строительства поселений для жителей Сирии. Турция приложила усилия для возвращения миллиона сирийцев на Родину», — сказал Эрдоган.

Государство Палестина — единственный путь к справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке

Эрдоган также коснулся ситуации на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильского конфликта.

«Никакой альтернативы независимому и суверенному Государству Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме нет. Это единственный путь к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру в регионе», — уверен президент Турции.

Попытки узаконивания действий террористов РКК недопустимы

Президент Турции подчеркнул недопустимость сотрудничества и поставок вооружения террористам РКК, отметив, что Анкару не обманут уловки со сменой названия кровавой организации.

«Попытки узаконивания действий террористов недопустимы и должны быть немедленно прекращены. Турция имеет все возможности для решительных шагов по борьбе с проявлениями терроризма. Анкара не задумываясь предпримет все необходимые меры в данном направлении», — заверил президент.

Греция превращает Эгейское море в «кладбище беженцев»

Президент Турции остановился отдельно на миграционной проблеме.

На фоне усилий нашей страны по предотвращению трагедий, подобных той, что имела место с сирийским ребёнком Айланом, соседняя Греция своим незаконными и безрассудными действиями превращает Эгейское море в «кладбище беженцев», заявил турецкий лидер.

Миграционный кризис нельзя решить, топя лодки с мигрантами или помещая невинных людей в «концентрационные лагеря», подчеркнул турецкий лидер.

При этом он привлек внимание к провокациям греческой стороны в регионе. «Страны, которые, несмотря на политическую и военную слабость по сравнению с Турцией, пытаются «демонстрировать силу» в регионе, выглядят просто смешно. Афины должны отказаться от политики конфронтации и провокаций, и прислушаться к призывам Анкары по продвижению сотрудничества и солидарности», — добавил турецкий лидер.

Анкара продолжит отстаивать права в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, и не поддастся на уловки кругов, нацеленных на эскалацию во имя политических амбиций, заверил президент.

Единственный путь урегулирования Кипрского конфликта – признание ТРСК

В довершении Эрдоган обратился к мировому сообществу с призывом осудить беззаконие в отношении турок-киприотов и как можно скорее признать Турецкую Республику Северного Кипра.

«Единственный путь урегулирования кипрского конфликта – признание ТРСК», — подчеркнул турецкий лидер.